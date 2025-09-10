Games
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ για τον Χρήστο Φερεντίνο

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ για τον Χρήστο Φερεντίνο Φωτογραφία: Glomex/ Alpha
Σε ποιο τηλεπαιχνίδι αναλαμβάνει τα ηνία της παρουσίασης ο Χρήστος Φερεντίνος;

Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ, προχώρησε σε μια νέα ανακοίνωση αναφορικά με τον γνωστό παρουσιαστή Χρήστο Φερεντίνο.

Το όνομά του, μάλιστα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον χώρο της παρουσίασης και ιδιαίτερα με τα τηλεπαιχνίδια, καθώς έχει αποδείξει επανειλημμένα το ταλέντο και τη δεινότητά του σε αυτόν τον ρόλο.

Ο Χρήστος Φερεντίνος λοιπόν, φαίνεται πως θα είναι ο παρουσιαστής του «The Wall», του παιχνιδιού που έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία σε χώρες του εξωτερικού και έρχεται με το δελεαστικό έπαθλο των 350 χιλιάδων ευρώ.

ΣΚΑΙ: Η ανακοίνωση για τον Χρήστο Φερεντίνο

Αναλυτικότερα λοιπόν, ο τηλεοτπικός σταθμός, εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση για το «The Wall», βάζοντας τον Χρήστο Φερεντίνο να αναλάβει δράση, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«The Wall»: Το πιο ανατρεπτικό και καθηλωτικό τηλεπαιχνίδι των τελευταίων ετών, που έχει αποκτήσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε περισσότερες από 32 χώρες, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ! Μια νέα διεθνής εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού, που πρόσφατα προστέθηκε στο portofolio της NBCUniversal Formats.

Ο Χρήστος Φερεντίνος, με τη χαρακτηριστική αμεσότητα, το χιούμορ και την εμπειρία χρόνων στη συγκεκριμένη τυπολογία προγράμματος, αναλαμβάνει δράση! Στέκεται δίπλα στους παίκτες και τους εμψυχώνει στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τον γιγαντιαίο «Τοίχο» ύψους 12 μέτρων!

Σε κάθε επεισόδιο, δύο παίκτες βασίζονται στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις τους και την «παντοδύναμη» τύχη, προσπαθούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να κερδίσουν το «γιγαντιαίο» έπαθλο έως 350.000 ευρώ!».

