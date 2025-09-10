Γιώργος Αγγελόπουλος: Είπε το «ναι» για το παιχνίδι Warriors στον ΑΝΤ1+

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος σε ρόλο παρουσιαστή στο νέο παιχνίδι του ΑΝΤ1+!

Ένα νέο επαγγελματικό βήμα αποφάσισε να ακολουθήσει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, γνωστός ως Ντάνος, αναλαμβάνοντας τα ηνία της παρουσίας για το παιχνίδι Warriors του ΑΝΤ1+.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έγινα γνωστά, ο πρώην παίχτης του Survivor, αποφάσισε να δεχτεί την πρόταση και να μπει στην μικρή οθόνη, σε ρόλο παρουσιαστή πλέον.

Η είδηση μάλιστα έγινε γνωστή μέσα από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΙ, όπου ο δημοσιογράφος Χάρης Λεπιδάκης, μετέφερε τα ευχάριστα.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλο σε χρέη παρουσιαστή στον ΑΝΤ1+

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Χάρης Λεπιδάκης στην εκπομπή σήμερα, το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, πρόκειται για ένα νέο εγχείρημα που θα μεταδίδεται στην πλατφόρμα του ΑΝΤ1+ και θα φέρει τον τίτλο: Warriors!

Οι συμμετέχοντες του παιχνιδιού θα είναι πυγμάχοι, ενώ θα είναι υπαρκτό και το στοιχείο του ριάλιτι. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η εκπομπή «Το ‘χουμε», τα γυρίσματα των πρώτων επεισοδίων, έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Ο Χάρης Λεπιδάκης, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είναι μια είδηση που μας ξάφνιασε ευχάριστα. Μετά από πολλές συζητήσεις που είχε με τον ANT1+ μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει θετικά. Μέσα από μια πλατφόρμα που κάνει ωραίες και ποιοτικές δουλειές», ενώ ο παρουσιαστής, Κώστας Τσουρός, πρόσθεσε:

«Ξέρω ότι έχουν γυριστεί ακόμη επεισόδια. Είναι ένα ριάλιτι που έχει να κάνει με πυγχαμία. Θα υπάρχουν αγώνες πυγχαμίας και ο Γιώργος θα συντονίζει τους αγώνες και θα υπάρχει και το ριάλιτι. Τώρα οι πυγμάχοι θα είναι πραγματικοί ή απλός κόσμος, δεν ξέρω».

Δείτε το βίντεο: