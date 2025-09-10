Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @elenitsolaki
Με φρέσκο αέρα και νέες συνεργασίες επιστρέφει η Ελένη Τσολάκη στην μικρή οθόνη!

Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΑΝΤ1, εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση για την συνεργασία του με την παρουσιάστρια Ελένη Τσολάκη και την νέα της ομάδα στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου.

Αναλυτικότερα, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, το «Πρωινό Σαββατοκύριακο», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην μικρή οθόνη το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 08:30, με γνώμονα το χιούμορ, την ενημέρωση αλλά και την ψυχαγωγία.

ΑΝΤ1: Η ανακοίνωση του σταθμού για την Ελένη Τσολάκη

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η Ελένη Τσολάκη, έρχεται ανανεωμένη στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1 με την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και σπουδαίες συνεργασίες!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Γη της Ελιάς»: Ο νέος κύκλος ανοίγει με δραματικές εξελίξεις

«Γη της Ελιάς»: Ο νέος κύκλος ανοίγει με δραματικές εξελίξεις

Life
«Χαμογέλα και Πάλι»: Σε νέα ώρα έρχεται η Σίσσυ Χρηστίδου

«Χαμογέλα και Πάλι»: Σε νέα ώρα έρχεται η Σίσσυ Χρηστίδου

Life
«Καλύτερα δε γίνεται!»: Πότε κάνει πρεμιέρα η Ναταλία Γερμανού

«Καλύτερα δε γίνεται!»: Πότε κάνει πρεμιέρα η Ναταλία Γερμανού

Life

Ο ΑΝΤ1 λοιπόν, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Φρεσκάδα, θετική ενέργεια και δυνατές τηλεοπτικές στιγμές έρχονται από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 08:30 στον ΑΝΤ1, μέσα από τη νέα εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με οικοδέσποινα την Ελένη Τσολάκη.

Με μεγάλη εμπειρία στην ψυχαγωγία και έντονη τηλεοπτική παρουσία, η Ελένη υπόσχεται να γεμίσει τα πρωινά του Σαββατοκύριακου με φως, χαμόγελα και πολυθεματικό περιεχόμενο. Μαζί της, μία δυνατή ομάδα που συνδυάζει εμπειρία, ζωντάνια και άποψη.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος, ένα όνομα με ισχυρό στίγμα στα media, έρχεται στην εκπομπή για… ειδικές παρεμβάσεις και ξεχωριστή παρουσία. Με τη δική του ιδιαίτερη οπτική και πολυετή διαδρομή, σχολιάζει και ερμηνεύει την επικαιρότητα με τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη, σταθερή αξία, με αιχμηρό λόγο και βαθιά γνώση της τηλεόρασης,
θα φωτίζει πρόσωπα και καταστάσεις με το δικό της αυθεντικό στυλ. Επικοινωνιακός σύγχρονος και με καθαρή δημοσιογραφική ματιά, ο Νίκος Μισίρης θα συνδέει την ενημέρωση με την καθημερινότητα.

Ο Λευτέρης Κουμαντάκης, έχοντας ήδη δυναμική πορεία ως παρουσιαστής στην τηλεόραση της περιφέρειας, συμμετέχει στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο», κρατώντας όλα όσα τον κάνουν αγαπητό: αμεσότητα, χιούμορ και ειλικρινή επικοινωνία με τον τηλεθεατή.

Στην κουζίνα θα μπαίνει ο Χρήστος Μοίρας, ο σεφ της παρέας, ο οποίος θα μας εμπνέει με συνταγές που «μιλούν» στην καρδιά, αλλά και στο… στομάχι. Πρωινό Σαββατοκύριακο! Όλα όσα θέλουμε να δούμε, όλα όσα θέλουμε να μάθουμε και να συζητήσουμε είναι εδώ!»

«Πρωινό Σαββατοκύριακο»: Πρεμιέρα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 08:30, και κάθε Σάββατο και Κυριακή, στον ΑΝΤ1.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Μελέτη 15 ετών αποκαλύπτει: Οι τροφές που καθυστερούν την άνοια και τα καρδιαγγειακά προβλήματα

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

Ιπποκράτειο Αθηνών: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

«Κλείδωσε» η πρεμιέρα του «ROUK ZOUK» με την Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1

«Κλείδωσε» η πρεμιέρα του «ROUK ZOUK» με την Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1

Life
Η Έλλη Κοκκίνου: Όσα αποκάλυψε για την εκπομπή «Don&#039;t forget the lyrics»

Η Έλλη Κοκκίνου: Όσα αποκάλυψε για την εκπομπή «Don't forget the lyrics»

Life
Μίνως Μάτσας: Η συγκίνησή του για τη μουσική- «Είναι το καλύτερο δώρο της ζωής μας…»

Μίνως Μάτσας: Η συγκίνησή του για τη μουσική- «Είναι το καλύτερο δώρο της ζωής μας…»

Life
Ελένη Τσολάκη: Μαζί με τον Πέτρο Κωστόπουλο στον ΑΝΤ1

Ελένη Τσολάκη: Μαζί με τον Πέτρο Κωστόπουλο στον ΑΝΤ1

Life

NETWORK

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

ienergeia.gr
Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

healthstat.gr
Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

ienergeia.gr
Δ. Βαρτζόπουλος: «Η Ελλάδα έχει κάνει ουσιαστικά βήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας»

Δ. Βαρτζόπουλος: «Η Ελλάδα έχει κάνει ουσιαστικά βήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας»

healthstat.gr
ΕΛ.ΑΣ.: Η ανακοίνωση για τον γιατρό στο Ιπποκράτειο που πήρε «φακελάκι»

ΕΛ.ΑΣ.: Η ανακοίνωση για τον γιατρό στο Ιπποκράτειο που πήρε «φακελάκι»

healthstat.gr
Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr
Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr
Eurostat: 1 στους 6 θανάτους νέων οφείλεται σε αυτοκτονία

Eurostat: 1 στους 6 θανάτους νέων οφείλεται σε αυτοκτονία

healthstat.gr