Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη

Με φρέσκο αέρα και νέες συνεργασίες επιστρέφει η Ελένη Τσολάκη στην μικρή οθόνη!

Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΑΝΤ1, εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση για την συνεργασία του με την παρουσιάστρια Ελένη Τσολάκη και την νέα της ομάδα στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου.

Αναλυτικότερα, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, το «Πρωινό Σαββατοκύριακο», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην μικρή οθόνη το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 08:30, με γνώμονα το χιούμορ, την ενημέρωση αλλά και την ψυχαγωγία.

ΑΝΤ1: Η ανακοίνωση του σταθμού για την Ελένη Τσολάκη

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η Ελένη Τσολάκη, έρχεται ανανεωμένη στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1 με την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και σπουδαίες συνεργασίες!

Ο ΑΝΤ1 λοιπόν, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Φρεσκάδα, θετική ενέργεια και δυνατές τηλεοπτικές στιγμές έρχονται από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 08:30 στον ΑΝΤ1, μέσα από τη νέα εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με οικοδέσποινα την Ελένη Τσολάκη.

Με μεγάλη εμπειρία στην ψυχαγωγία και έντονη τηλεοπτική παρουσία, η Ελένη υπόσχεται να γεμίσει τα πρωινά του Σαββατοκύριακου με φως, χαμόγελα και πολυθεματικό περιεχόμενο. Μαζί της, μία δυνατή ομάδα που συνδυάζει εμπειρία, ζωντάνια και άποψη.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος, ένα όνομα με ισχυρό στίγμα στα media, έρχεται στην εκπομπή για… ειδικές παρεμβάσεις και ξεχωριστή παρουσία. Με τη δική του ιδιαίτερη οπτική και πολυετή διαδρομή, σχολιάζει και ερμηνεύει την επικαιρότητα με τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη, σταθερή αξία, με αιχμηρό λόγο και βαθιά γνώση της τηλεόρασης,

θα φωτίζει πρόσωπα και καταστάσεις με το δικό της αυθεντικό στυλ. Επικοινωνιακός σύγχρονος και με καθαρή δημοσιογραφική ματιά, ο Νίκος Μισίρης θα συνδέει την ενημέρωση με την καθημερινότητα.

Ο Λευτέρης Κουμαντάκης, έχοντας ήδη δυναμική πορεία ως παρουσιαστής στην τηλεόραση της περιφέρειας, συμμετέχει στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο», κρατώντας όλα όσα τον κάνουν αγαπητό: αμεσότητα, χιούμορ και ειλικρινή επικοινωνία με τον τηλεθεατή.

Στην κουζίνα θα μπαίνει ο Χρήστος Μοίρας, ο σεφ της παρέας, ο οποίος θα μας εμπνέει με συνταγές που «μιλούν» στην καρδιά, αλλά και στο… στομάχι. Πρωινό Σαββατοκύριακο! Όλα όσα θέλουμε να δούμε, όλα όσα θέλουμε να μάθουμε και να συζητήσουμε είναι εδώ!»

«Πρωινό Σαββατοκύριακο»: Πρεμιέρα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 08:30, και κάθε Σάββατο και Κυριακή, στον ΑΝΤ1.