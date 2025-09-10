Games
«Γη της Ελιάς»: Ο νέος κύκλος ανοίγει με δραματικές εξελίξεις

Καταιγισμός ανατροπών και εντάσεων στη «Γη της Ελιάς».

Η συναρπαστική συνέχεια της επιτυχημένης παραγωγής του MEGA, «Η γη της ελιάς», έρχεται την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με την πρεμιέρα του Ε’ κύκλου επεισοδίων.

Η σειρά με την υπογραφή της τριάδας των επιτυχιών -Αντρέας Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου, Κούλλης Νικολάου- φέρνει καταιγισμό ανατροπών, εντάσεων αλλά και νέες ιστορίες που υπόσχονται να καθηλώσουν ξανά το κοινό, από το πρώτο επεισόδιο.

Ο νέος κύκλος ανοίγει με δραματικές εξελίξεις και έντονα συναισθηματικά φορτία. Η εισβολή της οικογένειας Ρουσσάκη από την Κρήτη ανατρέπει τις ισορροπίες, φέρνοντας στο προσκήνιο σκοτεινά μυστικά, παλιούς λογαριασμούς και μια εκδικητική διάθεση που απειλεί να καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει όρθιο.

Ένας αόρατος κίνδυνος ελλοχεύει, καθώς ο τρόμος του serial killer εξαπλώνεται, απειλώντας ακόμα και τους πιο ισχυρούς. Την ίδια ώρα, στη Μάνη, τα τραύματα του παρελθόντος δεν έχουν επουλωθεί.

Ο Στάθης προσπαθεί να διαχειριστεί τη ντροπή και το σοκ από το φιάσκο του γάμου της Βασιλικής και το νέο σκάνδαλο που την περιβάλλει, ενώ η Αθηνά συνεχίζει να παλεύει με τα χτυπήματα της προδοσίας από τον Τζον και την Ιουλία.

Μέσα σε αυτό το σκοτεινό και απειλητικό σκηνικό, ο έρωτας δεν σταματά να διεκδικεί χώρο. Ένας νέος μεγάλος έρωτας έρχεται να δώσει ελπίδα και να απαλύνει τον πόνο, αποδεικνύοντας πως ακόμη και στο πιο σκληρό χώμα, η αγάπη μπορεί να ανθίσει.

«Γη της Ελιάς»: Επιστρέφει με 5ο κύκλο - Πότε κάνει πρεμιέρα

«Γη της Ελιάς»: Επιστρέφει με 5ο κύκλο - Πότε κάνει πρεμιέρα

Life
Η Γη της Ελιάς: Βαμμένος με αίμα ο τελευταίος κύκλος

Η Γη της Ελιάς: Βαμμένος με αίμα ο τελευταίος κύκλος

Life
Γη της Ελιάς: Ο τελευταίος κύκλος έρχεται το φθινόπωρο

Γη της Ελιάς: Ο τελευταίος κύκλος έρχεται το φθινόπωρο

Life
Φινάλε με πρωτιά για τη «Γη της Ελιάς»

Φινάλε με πρωτιά για τη «Γη της Ελιάς»

Life

