«Κλείδωσε» η πρεμιέρα του «ROUK ZOUK» με την Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1

«Κλείδωσε» η πρεμιέρα του «ROUK ZOUK» με την Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1 Φωτογραφία: ΑΝΤ1
Σε νέα ώρα κάνει πρεμιέρα η Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1.

Το «ROUK ZOUK» με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται για μια ακόμη σεζόν, σε νέα ώρα, ανανεωμένο, όμως το ίδιο απολαυστικό.

Πιο συγκεκριμένα, η Ζέτα Μακρυπούλια, επιστρέφει για 9η χρονιά στο πλατό του «ROUK ZOUK», από την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στις 16:15, για να υποδεχτεί νέους παίχτες και να δημιουργήσουν μαζί σπουδαίες στιγμές. Και ο χρόνος ξεκινάει από… «ROUK ZOUK»

«ROUK ZOUK» με την Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1

Ειδικότερα λοιπόν, ο τηλεοπτικός σταθμός του ΑΝΤ1, σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση, με την οποία «κλειδώνει» και την ημερομηνία της πρεμιέρας, ενώ το παιχνίδι έρχεται ανανεωμένο με δύο νέες προσθήκες στο ενεργητικό του.

Η ανακοίνωση του σταθμού:

«Το «ROUK ZOUK» είναι στα καλύτερά του και επιστρέφει για 9η σεζόν στον ΑΝΤ1! Η μοναδική Ζέτα Μακρυπούλια, από την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, θα υποδέχεται σε νέα ώρα, στις 16:15, παίκτες όλων των ηλικιών που θα γράψουν τη δική τους ιστορία στο πιο αυθόρμητο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης.

Έξυπνες περιγραφές, απρόβλεπτες ατάκες, ζωηρή διάθεση, αλλά και μία παρουσιάστρια πιο κεφάτη από ποτέ θα πρωταγωνιστήσουν για άλλη μια χρονιά στο πλατό της πιο αγαπημένης συνήθειας μικρών και μεγάλων. Και φέτος, η λίστα των «δοκιμασιών» μεγαλώνει με συναρπαστικά και super ανανεωμένα παιχνίδια, ενώ για πρώτη φορά οι τηλεθεατές μπορούν να συμμετέχουν στο «ROUK ZOUK» από το σπίτι.

Στο παιχνίδι PHONE HOME, ο παίκτης του πλατό καλείται να περιγράψει λέξεις στον τηλεθεατή. Για κάθε λέξη που βρίσκουν κερδίζουν και οι δύο, ο παίκτης πόντους και ο τηλεθεατής… χρήματα.

Στα παιχνίδια της 9 η σεζόν προστίθενται και οι δοκιμασίες SPINΑΚΑΣ και ROUK STARS.

Η πρώτη είναι μία πρόκληση… σκίτσου. Ο κεντρικός παίκτης πρέπει να σκιτσάρει σε έναν πίνακα που περιστρέφεται, όσο αυτός ζωγραφίζει. Στη δεύτερη, 4 παίκτες κάνουν μία μίνι… performance. Χορεύοντας και τραγουδώντας, πρέπει να υποδυθούν έναν καλλιτέχνη και ο συμπαίκτης τους να καταλάβει ποιον μιμούνται κάθε φορά.

Στο ROUK ZOUK με την Ζέτα Μακρυπούλια, μπορεί να έχουμε ακούσει πολλά και απολαυστικά, αλλά από την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 16:15 είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και να ζήσουμε ακόμα περισσότερα!

Συντελεστές

Head of Production: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ

Project Manager: ΜΑΡΙΑ ΝΤΡΟΥΒΑ

Content Director: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

Αρχισυντάκτης: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ

Σκηνοθέτης: ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

Βοηθός Σκηνοθέτης: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΗΩΡΑΣ

Οργάνωση Παραγωγής: ΜΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΚΗ

Διεύθυνση Παραγωγής: ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ»

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=ifRvakjUsc0}

