Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο για τις «Σέρρες» - Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο για τις «Σέρρες» - Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 Φωτογραφία: Youtube screenshot/ ANT1 TV
Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, κάνουν πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι σειρά «Σέρρες», σε σκηνοθεσία του Γιώργου Καπουτζίδη, αναμένεται να επιστρέψουν για έναν 2ο κύκλο, στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1, ενώ οι πρωταγωνιστές, έχουν ήδη αναλάβει δράση, έχοντας ξεκινήσει τα γυρίσματα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, οι «Σέρρες», κάνουν πρεμιέρα, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 22:30, με ένα διπλό επεισόδιο.

Οι «Σέρρες» κάνουν πρεμιέρα την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, βάζει τους τηλεθεατές στον δρόμο προς τις «Σέρρες» και σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Αυτό το φθινόπωρο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις Σέρρες. Και ναι καλά καταλάβατε, όχημά μας δεν θα είναι η μελαγχολία και τα ξεθωριασμένα χρώματα της εποχής. Όχημά μας θα είναι η χαρά, γιατί όλοι είμαστε πια έτοιμοι να γελάσουμε με την καρδιά μας και να ζήσουμε πολύχρωμες στιγμές.

Ο Οδυσσέας, ο Λευτέρης, η θεία Σταματίνα, η Χρύσα και η Νάνσυ, που θα είναι συνεπιβάτες μας για να διηγηθούν την ιστορία τους από εκεί που την άφησαν, θα είναι, αυτή τη φορά, ντυμένοι με τις πιο έντονες αποχρώσεις της ζωής και του έρωτα.

Ο 2 ος κύκλος της σειράς «Σέρρες» κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 22:30, με διπλό επεισόδιο. Κάθε Τρίτη, ο ευαίσθητος και αιχμηρός λόγος του Γιώργου Καπουτζίδη, θα γίνεται εικόνα μέσα από την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του Σταμάτη Πατρώνη και τις ερμηνείες ενός δυνατού καστ. Την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Πιο φωτεινός, πιο διασκεδαστικός, με εκρηκτικές δόσεις χιούμορ και συγκίνησης, ο δεύτερος κύκλος γκαζώνει και πέφτει με τα χίλια πάνω στην πολύπλοκη, αστεία και συχνά... αμήχανη πλευρά της αγάπης. Έρωτες γεννιούνται εκεί που δεν τους σπέρνεις, παλιοί λογαριασμοί κλείνουν με πάταγο, και οι Σέρρες μετατρέπονται σε μια μικρή, τρυφερή οδύσσεια σχέσεων: γονιών με παιδιά, φίλων με φίλες, πρώην με επόμενους και άλλων προσώπων που μπερδεύονται στη διαδρομή! Όλοι αξίζουν μια ευκαιρία στην αγάπη και θα την διεκδικήσουν.

Θα χρειαστεί να δώσουν μάχες, αλλά στο τέλος θα κερδίσουν. Κι όχι μόνο θα κερδίσουν,
αλλά και θα καταφέρουν να δώσουν απαντήσεις στα αιώνια ερωτήματα: «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη;» «Μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας και να μας αγαπάνε;»

«Σέρρες» 2 ος Κύκλος: Πρεμιέρα την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 22:30, με διπλό επεισόδιο

ΣΕΝΑΡΙΟ: Γιώργος Καπουτζίδης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σταμάτης Πατρώνης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος
Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=DndzcjHtZvM}

