Αν δεν «ξεκολλήσει η βελόνα», ο –αναβαθμισμένος– Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί ενώπιον σημαντικών προβλημάτων.

1. ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ; Σε οργανωτικό επίπεδο και σε επίπεδο αποτελεσμάτων, νικητής θα είναι χωρίς δεύτερη κουβέντα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει την απόλυτη πλειοψηφία των συνέδρων και πιστεύεται ότι θα ελέγξει σε απόλυτο βαθμό όλα τα συλλογικά όργανα της Χαριλάου Τρικούπη. Οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι, άλλωστε, δεν ελπίζουν στον έλεγχο των συνεδρίων αλλά στη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής πολιτικής λύσης, ώστε να διεκδικήσουν την ηγεσία στην περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα στις κάλπες.

2. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ «ΝΑ ΞΕΚΟΛΛΗΣΕΙ Η ΒΕΛΟΝΑ»: Τα προβλήματα του Νίκου Ανδρουλάκη, όμως, δεν είναι οργανωτικά, είναι πολιτικά. Πρώτη πρόκληση μετά το Συνέδριο είναι «να ξεκολλήσει η βελόνα», καθώς σε διαφορετική περίπτωση η εσωστρέφεια θα συνεχιστεί, ίσως και να ενταθεί, παρότι η χώρα θα έχει εισέλθει σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Δεύτερη πρόκληση είναι να αυξήσει ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης τη δημοτικότητά του και κυρίως την «πρωθυπουργική εικόνα» του, καθώς παρότι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν εμφανίζει πειστική εικόνα «εν αναμονή πρωθυπουργού». Τρίτη πρόκληση να αντέξει το ΠΑΣΟΚ την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και να εξακολουθεί στις πρώτες τουλάχιστον δημοσκοπήσεις να εμφανίζεται ως δεύτερο κόμμα.

3. ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟ «ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΨΗΦΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΔ»; Τυπικά ναι. Με νταμπλ σκορ στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία, όσο πλησιάζουμε στον επίσημο προεκλογικό χρόνο ο στόχος της «πρώτης θέσης έστω και με μία ψήφο» θα αποτελέσει μπούμερανγκ για την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Το ΠΑΣΟΚ ή θα πρέπει δημοσκοπικά να πείσει πως μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση από τη Νέα Δημοκρατία ή θα πρέπει να αποσύρει έστω και αθορύβως τον στόχο της πρώτης θέσης.

4. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ «ΜΕΤΩΠΟ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ» ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ; Στο παρασκήνιο γίνονται οργιώδεις συνεννοήσεις τόσο για εκλογικό όσο και για πολιτικό μέτωπο. Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος και Μιχάλης Κατρίνης συμμετέχουν σε αυτές τις διαβουλεύσεις, συμπαρασύροντας στελέχη όπως η Νάντια Γιαννακοπούλου – δεν φέρεται όμως να συμμετέχει τουλάχιστον μέχρι τώρα ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ωστόσο, συνασπίζονται η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Παύλος Χρηστίδης.

5. Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ; «Όχι» λέει η Χαριλάου Τρικούπη, «ναι» πιστεύουν οι διαφωνούντες στο εσωτερικό του κόμματος. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα δείξει αν ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγει να έχει ένα κόμμα απολύτως ελεγχόμενο, στην ηγεσία του οποίου, αν θελήσει, θα παραμείνει ακόμα και σε περίπτωση εκλογικής ήττας ή όχι. Αν επιλέξει την πρώτη στρατηγική, για την οποία τον κατηγορούν οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι, το μεγάλο του πρόβλημα θα είναι ο Χάρης Δούκας. Όχι μόνο γιατί εκφράζει την «αριστερή πτέρυγα» του κόμματος, αλλά και γιατί φοβάται μήπως ο Δήμαρχος Αθηναίων και άλλα στελέχη συναντηθούν μετά με τον Αλέξη Τσίπρα.

6. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ; Πρώτον, γιατί θα κριθεί αν «θα κλείσει η βελόνα» με τη ΝΔ. Δεύτερον, γιατί θα αρχίσει να φαίνεται στην πράξη αν θα μπορέσει να αντέξει την πίεση που θα του ασκήσει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τρίτον, γιατί θα φανούν τα πραγματικά όρια της διεύρυνσης που επιχειρεί ο Κώστας Σκανδαλίδης κατ΄ εντολή του Νίκου Ανδρουλάκη. Και φυσικά και για πολλά άλλα ακόμα...

(Το κείμενο δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Η Απογευματινή» της Δευτέρας)