Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στον Alpha

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στον Alpha Φωτογραφία: Alpha
Η νέα σειρά του Alpha, έρχεται με ένα χορταστικό διπλό επεισόδιο!

Ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha, εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση για τον ερχομό της πολυαναμενόμενης, νέας σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Η νέα σειρά του σταθμού είναι βασισμένη στο ομώνυμο best-seller βιβλίο της Λένας Μαντά και υπόσχεται μια πλοκή με ιστορίες, γεμάτες έρωτες, πάθη και μυστικά!

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Έρχεται στον Alpha

Συγκεκριμένα λοιπόν, ο τηλεοπτικός σταθμός, εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη της σειρά, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια γεύση από όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο για τις «Σέρρες» - Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο για τις «Σέρρες» - Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Life
«Κλείδωσε» η πρεμιέρα του «ROUK ZOUK» με την Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1

«Κλείδωσε» η πρεμιέρα του «ROUK ZOUK» με την Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1

Life
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη

Life

«Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένη στο εμβληματικό, ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό χορταστικό επεισόδιο και πέντε συγκλονιστικές ιστορίες γεμάτες έρωτα, πάθη και μυστικά.

Η αισθηματική σειρά ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγαλώνουν στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον τόπο όπου τα παιδικά τους όνειρα ριζώνουν και η ψυχή τους βρίσκει θαλπωρή. Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αφήνουν πίσω την αγκαλιά της μητέρας τους, Θεοδώρας, και ξεκινούν το δικό τους ταξίδι ενηλικίωσης, με την καρδιά γεμάτη προσμονή και το βλέμμα στραμμένο στον ορίζοντα και στην εκπλήρωση των ονείρων τους. Όμως, η ζωή δεν χαρίζεται.

Η μοίρα, αόρατος συμπρωταγωνιστής, υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που συγκλονίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν αλλάζουν την πορεία τους και τις οδηγούν σε μονοπάτια απρόβλεπτα, γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές. Κάθε βήμα μακριά από το χωριό τις φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια τους – και πιο κοντά στην αναμέτρηση με το ίδιο τους το παρελθόν.

Κι ενώ όλα αλλάζουν, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι στέκει αγέρωχο, σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων. Ένα σπίτι που περιμένει να τις υποδεχθεί ξανά, όταν η ζωή τις φέρει αντιμέτωπες με τις επιλογές τους, τα λάθη τους και την ελπίδα για λύτρωση.

Μέσα από δυνατές ερμηνείες, υψηλή αισθητική παραγωγή και κινηματογραφικές σκηνές, Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι, βασισμένο στο best-seller της Λένας Μαντά που αγαπήθηκε από εκατομμύρια αναγνώστες, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στον Alpha με διπλό συγκλονιστικό επεισόδιο!

Σκηνοθεσία: Αντώνης ΑγγελόπουλοςΑπόδοση

Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Εκτέλεση Παραγωγής: Foss Productions

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης.
Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Αργύρης Αγγέλου, Ιωάννης Αθανασόπουλος, Κώστας Αποστολάκης, Ειρήνη Βαλατσού, Στεφανία Γουλιώτη, Άννη Θεοχάρη, Κίμων Κουρής, Τόνια Μαράκη, Ιωάννα Μαυρέα, Eλενα Μεγγρέλη, Νίκος Μήλιας, Στέλιος Ξανθουδάκης, Σόλων Τσούνης, Βασίλης Χαλακατεβάκης.

Στον ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη».

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=_4YXIWdyQEI}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε λιναρόσπορο

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο για τις «Σέρρες» - Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο για τις «Σέρρες» - Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Life
«Γιατί ρε πατέρα»: Έρχεται η επίσημη πρεμιέρα στον ΑΝΤ1- Δείτε το τρέιλερ

«Γιατί ρε πατέρα»: Έρχεται η επίσημη πρεμιέρα στον ΑΝΤ1- Δείτε το τρέιλερ

Life
«Grand Hotel»: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα- Δείτε το νέο τρέιλερ

«Grand Hotel»: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα- Δείτε το νέο τρέιλερ

Life
«Να μ&#039; αγαπάς»: Το νέο αποκαλυπτικό trailer της σειράς είναι στον αέρα

«Να μ' αγαπάς»: Το νέο αποκαλυπτικό trailer της σειράς είναι στον αέρα

Life

NETWORK

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

ienergeia.gr
Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

healthstat.gr
Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr
Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

healthstat.gr
Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

ienergeia.gr
Ιός Δυτικού Νείλου: Έξι νέα κρούσματα – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ιός Δυτικού Νείλου: Έξι νέα κρούσματα – Η έκθεση ΕΟΔΥ

healthstat.gr
Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

healthstat.gr
Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr