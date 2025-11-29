Όλα τα φώτα πέφτουν τώρα στην παρουσίαση του βιβλίου την Τετάρτη στο «Παλλάς» - Η είσοδος ελεύθερη.

Μίλησε, κατά κοινή ομολογία με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και με αυτοκριτική δόση για το παρελθόν και μάλιστα για τα «χρόνια της φωτιάς», με το δημοψήφισμα και όσα ακολούθησαν προκειμένου η χώρα να μείνει όρθια, αλλά και για τα αληθή γεγονότα και το παρασκήνιο για την παραίτηση και τη διαδοχή του στον ΣΥΡΙΖΑ.

Με την παρουσίαση του βιβλίου την προσεχή Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου στο θέατρο Παλλάς, κλείνει το κεφάλαιο του παρελθόντος και ξεκινά το επόμενο στάδιο. «Ήρθε η ώρα της κοινωνίας», όπως αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός στους συνομιλητές του, δείχνοντας πού και πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα.

Η ομιλία του στο «Παλλάς» θα είναι μια βαθύτατα πολιτική ομιλία, που θα έχει να κάνει με το σήμερα και το αύριο της χώρας, που θα περιέχει τα πρώτα στοιχεία της πολιτικής του πλατφόρμας, ενώ θα ανοίξει με το καλημέρα και το μέτωπο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.

Η παρουσίαση στο «Παλλάς», καιρού επιτρέποντος, θα μετατραπεί σε μια συγκέντρωση, καθώς αναμένεται πολίτες να φτάσουν στην Αθήνα ακόμα και από την επαρχία προκειμένου να παρακολουθήσουν την ομιλία Τσίπρα και να δώσουν τη στήριξή τους για το νέο κόμμα. Ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στο ποιοι από το χώρο της κεντροαριστεράς θα παραστούν και ποιοι όχι στην παρουσίαση.

Ποιοι συμμετέχουν στην παρουσίαση

Το Δελτίο Τύπου για την παρουσίαση του βιβλίου έχει ως εξής:

Οι εκδόσεις Gutenberg σας προσκαλούν την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5) στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα ΙΘΑΚΗ.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

-Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

-Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός - Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

-Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

-Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση – Συντονισμός: Μαρία Νικόλτσιου, Δημοσιογράφος Alpha TV

Αντώνης Αντζολέτος, Δημοσιογράφος Σκάϊ-Η Καθημερινή

Ώρα προσέλευσης: 18.30

Ώρα έναρξης: 19.00