Τι σηματοδοτεί η εκδήλωση με Φάμελλο, Χαρίτση, Κόκκαλη, χαιρετισμό Δούκα και... βίντεο Ανδρουλάκη.

Ας δούμε ορισμένα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εκδήλωση της περασμένης Τετάρτης με ομιλητές τον Σωκράτη Φάμελλο, τον Αλέξη Χαρίτση, τον Πέτρο Κόκκαλη, με τον Χάρη Δούκα να απευθύνει χαιρετισμό και τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποστέλλει βίντεο.

Πρώτον, μέρος των ηγεσιών των κομμάτων που προέρχονται από τον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ ανησυχούν πως δεν θα έχουν θέση στο νέο κόμμα που δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας. Και στην κατεύθυνση συσπειρώνονται. Είτε προκειμένου να στείλουν μήνυμα στον Αλέξη Τσίπρα πως δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς αυτούς είτε προκειμένου να δημιουργήσουν το έδαφος αν χρειαστεί να προχωρήσουν σε έναν «μικρό συνασπισμό» ότι απομείνει από τα σημερινά κόμματα και να κατέβουν μαζί στις εκλογές.

Δεύτερον, πληθαίνουν οι παρασκηνιακές επαφές με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ωστόσο, μιλάει περισσότερο για συνεργασία μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών και μάλιστα συνεργασία όχι με κόμματα αλλά με ...πρόσωπα!

Τρίτον, για να προχωρήσει έστω και σε θεωρητικό επίπεδο το φλερτ με το ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει ο Νίκος Ανδρουλάκης να σταματήσει τον «διμέτωπο» (!) κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και να αποδοθεί σε «μονομέτωπο» κατά του πρωθυπουργού και της δεξιάς. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το σημερινό πρωτοσέλιδο και το κύριο άρθρο της εφημερίδας «Στο Καρφί» που κυκλοφορεί στα περίπτερα από το πρωί του Σαββάτου και προτρέπει το ΠΑΣΟΚ για «μονομέτωπο» κατά της δεξιάς.

Τέταρτο, δεν είναι τυχαίο που η Χαριλάου Τρικούπη δεν επιχειρεί να παρεμποδίσει εκδηλώσεις που γίνονται για την κοινή κάθοδο των κεντροαριστερών κομμάτων, όπως αυτή στην Πάτρα τη Δευτέρα με ομιλητές την Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, τον Νίκο Μπίστη, τον Θόδωρο Μαργαρίτη, την Γιάννη Καρπέτα και συντονιστή τον Σταμάτη Μαλέλη, που θα κάνει και τοποθέτηση. Ή όπως αυτή στη Δράμα στις 7 Δεκεμβρίου με ομιλητές τους Διονύση Τεμπονέρα, Γιώργο Μπουλμπασάκο, Νίκο Μαραντζίδη και Δημήτρη Τζανακόπουλο.

Πέμπτο, η προσπάθεια που γίνεται είναι να υπάρξει συσπείρωση γύρω από μια πρόταση ενός εκλογικού συνασπισμού κομμάτων, όπως υπήρξε το ΚΙΝΑΛ, ώστε να μπορεί να λάβει το μπόνους του εκλογικού νόμου. Στο μέτωπο αυτό να κληθεί να λάβει μέρος και ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα του και με επιλογή του αρχηγού από τη βάση. Μια δεύτερη βερσιόν είναι στο κόμμα που θα δημιουργήσει ο Αλ. Τσίπρας να ενταχθούν ως κόμματα ο νυν ΣΥΡΙΖΑ, το τμήμα της Νέας Αριστεράς που μπορούσε να το πράξει κοκ. Όλα αυτά όμως κολλούν στο ότι ο Αλ. Τσίπρας τα ...απορρίπτει χωρίς συζήτηση.

Έκτο, το τι θα πράξουν πολλά στελέχη της κεντροαριστεράς εξαρτάται και από τις εκτιμήσεις τους για το με ποιο κόμμα μπορούν να εκλεγούν βουλευτές ή να αναλάβουν ανώτερες κομματικές θέσεις. Είναι σαφώς εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα στελέχη του χώρου έχουν ενστερνιστεί όλες τις κακές συνήθειες του παλιού πολιτικού συστήματος χωρίς να υιοθετούν και τις καλές του πλευρές ως προς τη λειτουργία του.

Επί του θέματος η στήλη θα επανέλθει...