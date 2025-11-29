Τι γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στην «Ιθάκη» για τη «βίλα της Πάρου».

Γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του για τη «βίλα Ραγκούση» στην Πάρο:

«Στα τέλη Μαρτίου, ξέσπασε στα ΜΜΕ το δήθεν σκάνδαλο με τη βίλα Ραγκούση στην Πάρο. Επί μέρες είχε γίνει πρώτο θέμα στα κανάλια. Το σπίτι αυτό ο Ραγκούσης το είχε χρόνια, ήταν γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι εκεί έμενε η οικογένεια και το νοίκιαζε τα καλοκαίρια. Βγήκε ο Ραγκούσης, απάντησε πειστικά, αλλά ο κρίκος προστέθηκε στην αλυσίδα. Αυτός εξάλλου ήταν και ο στόχος».

Τι γράφει ο πρώην πρωθυπουργός; Ότι η εκστρατεία για τη «βίλα Ραγκούση» εντασσόταν στην προεκλογική στρατηγική της ΝΔ, μέσω «πρόθυμων μέσων», να πλήξει πρωτίστως ηθικά τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Κάτι που έκανε, όπως παραδέχεται, με «απόλυτο επαγγελματισμό».

«Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ εισήλθε στην προεκλογική περίοδο δίνοντας την εικόνα ακυβέρνητου πλοίου», σημειώνει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας. Και εδώ δίκιο έχει. Ακόμα και αν δεν ήξερε πως στην «εκστρατεία κατά Ραγκούση» συμμετείχε και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να πλήξει τον πρώην δήμαρχο Πάρου και -τότε- βουλευτή της Β' Πειραιά.

ΥΓ: Όλα δείχνουν, πάντως, πως Τσίπρας και Ραγκούσης είχαν και έχουν μια πολύ καλή σχέση, που δύσκολα δεν θα εκφραστεί και πολιτικά στο μέλλον...

Ε.Σ.