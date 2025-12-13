«Όλοι χρειάζονται ασφαλή ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί», τόνισε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μετά από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ελπίζει πως θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «η ειρήνη δεν απέχει πολύ».

Τα σχετικά σχόλια έγιναν σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από το Τουρκμενιστάν, όπου συναντήθηκε χθες με τον Πούτιν και δημοσιοποιήθηκε σήμερα το πρωί από το γραφείο του Ερντογάν.

Ο Ερντογάν είπε στον Πούτιν την Παρασκευή ότι μια περιορισμένη εκεχειρία, με έμφαση στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια, θα μπορούσε να είναι επωφελής.

«Όλοι χρειάζονται ασφαλή ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί», τόνισε.

Η Ρωσία επιτέθηκε σε δύο ουκρανικά λιμάνια την Παρασκευή, προκαλώντας ζημιές σε τρία τουρκικά πλοία, μεταξύ των οποίων ένα που μετέφερε τρόφιμα, σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους και έναν πλοιοκτήτη.

