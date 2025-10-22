Ο τραγουδιστής μιλά για τις νέες ταυτότητες, την κλιματική αλλαγή και υπερασπίζεται τον Σταμάτη Γονίδη για τις παραφυσικές ικανότητές του.

Ο Γρηγόρης Πετράκος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day, και μίλησε για τις νέες ταυτότητες, την ψηφιοποίηση, αλλά και την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ του Σταμάτη Γονίδη, υποστηρίζοντας ότι έχει γίνει αυτόπτης μάρτυρας των ικανοτήτων του.

Κατά των νέων ταυτοτήτων

«Είμαι πολέμιος της ψηφιοποίησης… Δεν είναι ταυτότητα, είναι μια κάρτα πολίτη. Δεν θα βγάλω νέα ταυτότητα», δήλωσε ο τραγουδιστής, εξηγώντας ότι το νέο έγγραφο θα περιλαμβάνει όλα τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και, σύμφωνα με τον ίδιο, «θα στερεί την πρόσβαση ακόμη και στην εργασία».

Κλιματική αλλαγή

Αναφερόμενος στην κλιματική αλλαγή, ο Γρηγόρης Πετράκος εξέφρασε ανοιχτά την αμφισβήτησή του:

«Η κλιματική αλλαγή είναι μια μπούρδα. Σε λίγο θα έχουμε κλιματικές καραντίνες», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα τον περιορισμό εισόδου σε πάρκα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. «Το καλοκαίρι δεν μου επέτρεψαν να μπω στο πάρκο της Καισαριανής. Εγώ θα βάλω τη φωτιά;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι «λιγοστεύουν οι άνθρωποι και αυξάνονται τα μηχανήματα».

«Έχω δει τον Γονίδη να μετακινεί πράγματα»

Ο γνωστός καλλιτέχνης δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τις πρόσφατες δηλώσεις του Σταμάτη Γονίδη, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι μπορεί να μετακινεί αντικείμενα με την πίστη του.

«Έχω δει με τα μάτια μου τον Σταμάτη Γονίδη να μετακινεί αντικείμενα με την πίστη του. Έχει μετακινήσει ένα βαρύ αναπτήρα. Όσοι τον χλευάζουν είναι ανόητοι», δήλωσε.

