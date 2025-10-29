«Πίστεψα στην Κλαυδία» αναφέρει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, ο γνωστός χορογράφος Φωκάς Ευαγγελινός, όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός χορογράφος, μίλησε για την καριέρα του, ενώ αναφέρθηκε στις εργασίες με τις οποίες καταπιάνεται τον τελευταίο χρόνο. Εκτός των άλλων μάλιστα, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την πλήρη αποθέωση αλλά και την αμφισβήτηση στην πορεία του.

Όσα αποκάλυψε ο Φωκάς Ευαγγελινός

Αρχικά, όπως αναφέρεται και στο απόσπασμα της εκπομπής ο Φωκάς Ευαγγελινός, έχει εργαστεί από το κομμάτι της επιθεώρησης, στη Eurovision, αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ ο ίδιος αναφέρει πως όλα τα κάνει «με αγάπη». Το ερώτημα των δημοσιογράφων ως προς αυτό, είναι στον τρόπο με τον οποίο τα καταφέρνει εξίσου καλά, σε όλους τους τομείς.

«Με αναζωογονεί να είμαι σε διαφορετικούς χώρους. Μπορεί να υπήρξαν και τέτοιες φωνές (της αμφισβήτησης). Στην Επίδαυρο δηλαδή, έχω κάνει έξι παραστάσεις ως χορογράφος. Θα υπήρχαν και κάποιοι που θα είπαν «τι δουλειά έχει αυτός εδώ». Αλλά ο πολύς κόσμος ξέρει όσα προβάλλει η τηλεόραση και εγώ. Στην Eurovision για παράδειγμα. Υπάρχει και μια άλλη δουλειά με νέους ανθρώπους. Στο εθνικό που πολύ κόσμος δεν τα ξέρει και εγώ το αντιμετωπίζω τελείως διαφορετικά. Δεν είναι όλα λαμπερά και σόου. Υπάρχουν και πιο δύσκολα πράγματα και καταστάσεις..», σημείωσε ο χορογράφος μεταξύ άλλων και συνέχισε εξηγώντας στον τρόπο με τον οποίο φαίνεται να είναι κάτι τέτοιο αποδεκτό από τον κόσμο:

«Με έναν μαγικό τρόπο νομίζουν – και έτσι είναι – πως ότι κάνω το κάνω σοβαρά. Δεν πάω να αποδείξω κάτι ή να κάνω κάτι δήθεν. Αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή το πιστεύω… Είτε είμαι με σκηνοθέτη το Βασίλη Παπαβασιλείου – είτε είμαι σε μία επιθεώρηση… δεν με νοιάζει..», σημείωσε μεταξύ άλλων ο χορογράφος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Κάποια στιγμή τελείωσαν τα μπουζούκια για εμένα, έκλεισε ο κύκλος. Μπορεί να ξανά υπάρξουν με άλλον τρόπο», ανέφερε σχετικά με το γεγονός πως έχει εργαστεί τόσο σε μεγάλα κέντρα, όσο και στην Επίδαυρο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dduw4c9q84sh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αναφορικά με το ερώτημα του Θανάση Αναγνωστόπουλου, σχετικά με την αποθέωση και την αμφισβήτηση, ο Φωκάς Εααγγελινός, εξήγησε: «Εγώ πιστεύω. Δηλαδή την Καλυδία, την πίστεψα. Πίστεψα σε αυτό που είχα στο μυαλό μου και μαζί όλοι οι συνεργάτες μου και ότι και να έλεγε ο κόσμο. Αυτά που έλεγε ο απλός κόσμος ήταν πολύ όμορφα. Όλο αυτό με κάνει να γίνομαι πιο ισχυρό μέσα μου. Αφού εγώ και οι συνεργάτες μου συγκινούμαστε, θα αγγίξει και μία ομάδα. Όλα όσα συμβαίνουν δεν τους αγγίζουν όλους. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους…».

Αναφορικά με την Κλαυδία και τη Eurovision, σημείωσε: «Τολμάω, δεν με ενδιαφέρει να αμφισβητηθώ, μπορεί να αποτύχω. Αλλά αυτό που θα κάνω, θα το κάνω με πίστη και θα πάρω και την ευθύνη, γιατί υπάρχουν και άτομα που με πιστεύουν. Δηλαδή η Κλαυδία με πίστεψε».

Για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, ο χορογράφος σημείωσε: «Δεν έχω συνεννοηθεί ακόμη να πω την αλήθεια, θα έρθει η ώρα, αλλά είναι όμορφο που η ΕΡΤ έχει ανοίξει τις πόρτες της. Είναι όμορφο το διαγωνιστικό…».