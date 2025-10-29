«Ένα τραγούδι για την πραγματικότητα που βιώνουν τα παιδιά».

Για πρώτη φορά ο Stavento και ο Rack, δύο από τους καλύτερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες, ένωσαν τις hip hop & rap δυνάμεις τους σε ένα τραγούδι που δείχνει την σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν τα ανήλικα παιδιά σήμερα.

Μαζί με την Emmanouela, κυκλοφορούν το τραγούδι «Μονομάχοι», το οποίο έρχεται να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα σε ένα τόσο σκληρό και δυστυχώς συχνό κοινωνικό φαινόμενο.

Ο δημιουργός πολλών μεγάλων επιτυχιών Μιχάλης – Stavento – Κουινέλης υπογράφει στίχους και μουσική στο νέο τραγούδι «Μονομάχοι», το οποίο κυκλοφορεί από την Minos EMI, A Universal Music Company, και αποδεικνύει για ακόμα μία φορά την ευρηματικότητα, το ταλέντο και φυσικά, την ευαισθητοποίηση του σε τόσο σημαντικά θέματα.

{https://www.youtube.com/watch?v=x81o2NgSpb8}

Μαζί με το τραγούδι κυκλοφορεί και το video clip, το οποίο σκηνοθετεί ο Βαγγέλης Καλαϊτζής και μας δίνει αφιλτράριστα αληθινές εικόνες του σήμερα που κανένας ανήλικος δεν θα έπρεπε να βιώνει, ενώ στο τέλος αφήνει το πιο σημαντικό μήνυμα: «Η προβολή της βίας την αναπαράγει. Προστατέψτε τα παιδιά από κάθε μορφή βίας.»

«Για όλους τους μονομάχους εκεί έξω που παλεύουν κάθε μέρα» - Μιχάλης Κ.

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://StaventoRACKEmmanouela.lnk.to/Monomaxoi