Η Τζόυς Ευείδη σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη.

Καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» βρέθηκε η ηθοποιός Τζόυς Ευείδη, η οποία και παραχώρησε μια άκρως αποκαλυτπική και απολαυστική συνέντευξη.

Η ίδια μοιράστηκε άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής με τους οικοδεσπότες της, ενώ αναφέρθηκε στον Χάρη Ρώμα, αλλά και στον μισθό που λάμβανε κατά τη συμμετοχή της στις θρυλικές σειρές «Το Ρετιρέ» και τις «Τρεις Χάριτες».

Όσα αποκάλυψε η Τζόυς Ευείδη

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας για την προσωπική τη ζωή, τον έρωτα και τα οικονομικά, σημείωσε χρησιμοποιώντας την αίσθηση του χιούμορ της: «Έχω κάνει ό,τι μ@#$%!$ μου ήρθε στο κεφάλι, σε αυτή τη ζωή. Ήμουν χειρότερη στα οικονομικά by far. Δεν είμαι άνθρωπος εγώ για γκομενικά. Μόνο σχέσεις έκανα. Η μεγαλύτερη σχέση μου ήταν 14 χρόνια. Όταν πλένεις σώβρακα είσαι παντρεμένος. Θέλω να πω, πως όταν χωρίσεις δύσκολα μπορείς να εμπιστευτείς κάποιον άλλο. Ήταν η εποχή που όλοι με είχαν στο νου τους και με έτρεχαν στα μπουζούκια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dduqjx9tjvxl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε δεύτερο χρόνο η ηθοποιός, μίλησε και για άλλες άγνωστες πτυχές της ζωής της, καθώς και για την χρονική περίοδο όπου γνώρισε και την Μελίνα Μερκούρη: «Θυμάμαι που γνώρισα τότε τη Μελίνα και τρελάθηκα. Πολύ ωραία τύπισσα. Μαγική. Τους είχε βαρεθεί όλους και είχα κάτσει στο μπαρ με τα γκαρσονάκια και λέει«ρε παιδιά, ποιος θα κεράσει ένα καμελάκι;» και τα έπινε με εμάς στο μπαρ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dduqcthtbcj5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αναφορικά με τα επαγγελματικά της και την πορεία της μέχρι σήμερα, σημείωσε: «Πάντα επέλεγα δουλειές με πολύ κόσμο που εξ’ ορισμού δε μπορούσες να έχεις μεγάλο κασέ και δε φημίζομαι για το τι καλά που ρυθμίζω τα οικονομικά μου. Δηλαδή στο κούτελό μου λέει: πιάστε μου τον κ@#$% και μου τον πιάνουν», ανέφερε και συνέχισε αμέσως μετά:

«Το όνειρό μου είναι να είχα μάνατζερ, είναι το χειρότερό μου να συζητάω οικονομικά. Σκότωσέ με καλύτερα. Τι να σου πω την τιμή μου. Νομίζεις τότε πέρναμε σοβαρά λεφτά; Αφού πιτσιρίκια, τότε! Οι Τρεις Χάριτες ήταν καλύτερα πληρωμένες, ενώ το Ρετιρέ δεν ήταν. Θυμάμαι ότι έπαιρνα 26.000 δραχμές. Πιο ξεφτίλα πεθαίνεις».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dduqg7lippkh?integrationId=40599y14juihe6ly}