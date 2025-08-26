Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Παντρεύεται μετά από 20 χρόνια σχέσης ο Πάνος Καλίδης

facebook facebook
Έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά.

Ο Πάνος Καλίδης και η make up artist Λεάννα Μάρκογλου αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, μετρώντας ήδη είκοσι χρόνια κοινής πορείας.

Στη διάρκεια αυτών των χρόνων απέκτησαν τρία παιδιά και έμειναν πάντα ενωμένοι, σε σημείο που πολλοί να ξεχνούν πως δεν έχουν παντρευτεί ακόμη.

Με αφορμή ένα story της Λεάννας Μάρκογλου στο Instagram, όπου τη βλέπουμε να δοκιμάζει νυφικό και να σχολιάζει «Και στα δικά σας κορίτσια», η Μαρία Αντωνά αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» ότι το ζευγάρι ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της δημοσιογράφου, τη Λεάννα στην εκκλησία θα συνοδεύσει ο γιος της.

Screenshot_5_a66d4.jpg

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μελέτη: Η έκθεση στον καύσωνα μπορεί να σας γεράσει όσο το κάπνισμα ή το αλκοόλ

Μελέτη: Η έκθεση στον καύσωνα μπορεί να σας γεράσει όσο το κάπνισμα ή το αλκοόλ

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Τα συμπτώματα που φανερώνουν ότι έχετε κάποια διατροφική έλλειψη

Τα συμπτώματα που φανερώνουν ότι έχετε κάποια διατροφική έλλειψη

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Στέλλα Πάσσαρη: Η συνέταιρος της Τούνη είπε το «ναι» και το γιόρτασαν στην παραλία

Στέλλα Πάσσαρη: Η συνέταιρος της Τούνη είπε το «ναι» και το γιόρτασαν στην παραλία

Life
Στέλιος Βαμβακάς: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά ο τραγουδιστής

Στέλιος Βαμβακάς: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά ο τραγουδιστής

Life
Στέλλα Πάσσαρη: Παντρεύεται η συνέταιρος της Τούνη - Η πρόταση γάμου σε γιγαντοοθόνη

Στέλλα Πάσσαρη: Παντρεύεται η συνέταιρος της Τούνη - Η πρόταση γάμου σε γιγαντοοθόνη

Life
Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Life

NETWORK

Μελέτη: Η έκθεση στον καύσωνα μπορεί να σας γεράσει όσο το κάπνισμα ή το αλκοόλ

Μελέτη: Η έκθεση στον καύσωνα μπορεί να σας γεράσει όσο το κάπνισμα ή το αλκοόλ

healthstat.gr
Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

healthstat.gr
Με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες κατασκευής του αιολικού πάρκου του Ομίλου ΔΕΗ, στο Vaslui της Ρουμανίας

Με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες κατασκευής του αιολικού πάρκου του Ομίλου ΔΕΗ, στο Vaslui της Ρουμανίας

ienergeia.gr
Γ. Μπρατάκος: Η Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα είναι ο εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας

Γ. Μπρατάκος: Η Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα είναι ο εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας

ienergeia.gr
Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

healthstat.gr
«Όχι» από το Δίκτυο Πολιτών Βόλου στις νέες μονάδες καύσης απορριμμάτων

«Όχι» από το Δίκτυο Πολιτών Βόλου στις νέες μονάδες καύσης απορριμμάτων

ienergeia.gr
Η ενεργειακή συνεργασία Κύπρου-Κατάρ στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Ενέργειας με τον ομόλογό του, στην Ντόχα

Η ενεργειακή συνεργασία Κύπρου-Κατάρ στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Ενέργειας με τον ομόλογό του, στην Ντόχα

ienergeia.gr
Γιατί το παιδί σας δεν τρώει – Πότε να ανησυχήσετε

Γιατί το παιδί σας δεν τρώει – Πότε να ανησυχήσετε

healthstat.gr