Παντρεύεται μετά από 20 χρόνια σχέσης ο Πάνος Καλίδης

Έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά.

Ο Πάνος Καλίδης και η make up artist Λεάννα Μάρκογλου αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, μετρώντας ήδη είκοσι χρόνια κοινής πορείας.

Στη διάρκεια αυτών των χρόνων απέκτησαν τρία παιδιά και έμειναν πάντα ενωμένοι, σε σημείο που πολλοί να ξεχνούν πως δεν έχουν παντρευτεί ακόμη.

Με αφορμή ένα story της Λεάννας Μάρκογλου στο Instagram, όπου τη βλέπουμε να δοκιμάζει νυφικό και να σχολιάζει «Και στα δικά σας κορίτσια», η Μαρία Αντωνά αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» ότι το ζευγάρι ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της δημοσιογράφου, τη Λεάννα στην εκκλησία θα συνοδεύσει ο γιος της.