Η Ιωάννα Μαλέσκου βαφτίζει την κόρη της- Πού και πότε θα γίνει το μυστήριο

Η Ιωάννα Μαλέσκου ετοιμάζει την βάφτιση της κόρης της. Σε λίγες μέρες θα τελεστεί το μυστήριο σε εκκλησία της Αττικής.

Είναι γεγονός, η Ιωάννα Μαλέσκου με τον σύντορφό της Κωνσταντίνο Δανιά, ετοιμάζουν την βάφτιση της κόρης τους η οποία και θα τελεστεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» το μυστήριο θα γίνει αρχές του ερχόμενου μήνα και συγκεκριμένα στις 4 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, στα Νότια Προάστια, ωστόσο ο Ιερός Ναός δεν έχει γίνει γνωστός.

Βαφτίζει την κόρη της η Ιωάννα Μαλέσκου- Οι λεπτομέρειες για το μυστήριο

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η μικρή θα πάρει δύο ονόματα με το ένα εξ αυτών να είναι το: Μαρία.

Παράλληλα, η βάφτιση φαίνεται πως θα γίνει σε στενό οικογενειακό- φιλικό κύκλο, με τους καλεσμένους να μην ξεπερνούν τα είκοσι με τριάντα άτομα, καθώς το ζευγάρι επιθυμεί να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αυτήν την ξεχωριστή – για την οικογένειά τους- ημέρα. Ο νονός της μικρής βέβαια, θα είναι από το φιλικό κύκλο του ζευγαριού.

Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, η εντυπωσιακή παρουσιάστρια έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας όλες τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση του μυστηρίου, ενώ η Ιωάννα Μαλέσκου, έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι τον Μάιο του 2023.

Ταυτόχρονα δε, όπως είχε δηλώσει στο πρόσφατο παρελθόν η παρουσιάστρια αναμένει με ανυπομονησία την βάφτιση της κόρης της, ενώ με τον Κωνσταντίνο Δανιά, είχαν αποφασίσει από καιρό το όνομα της μικρής- χωρίς ωστόσο να το έχουν αποκαλύψει ολόκληρο μέχρι και σήμερα:

«Το όνομα της κόρης μας το έχουμε βρει, αλλά δεν το έχουμε επικοινωνήσει ακόμα. Δυσκολεύομαι λίγο γιατί ο καημός κι η επιθυμία μου είναι να βαπτιστεί στη θάλασσα, αλλά συνειδητοποίησα ότι δεν είναι τόσο εύκολο από τη πλευρά της εκκλησίας. Ας μην το συζητήσουμε τώρα αυτό γιατί θα γίνω έξαλλη», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σημείο μάλιστα, να υπενθυμιστεί πως η Ιωάννα Μαλέσκου, αναμένεται να επιστρέψει στον τηλεοπτικό φακό με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.