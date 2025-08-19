Η εξομολόγηση της Τούνη για τον μικρό Πάρη: «Μια τόσο μικρή αγκαλιά χωράει τόση αγάπη»

Οι τρυφερές φωτογραφίες αγκαλιά με τον γιο της.

Η Ιωάννα Τούνη απολαμβάνει στιγμές στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον γιο της, Πάρη, τον οποίο παρέλαβε χτες (17/8) από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Μαμά και γιος περνούν χαλαρές και γεμάτες γέλια στιγμές, ενώ νωρίτερα το πρωί έσβησαν μαζί τα κεράκια της τούρτας για τα γενέθλια της Ιωάννας – αφού ο μικρός δεν ήταν μαζί της στην Ίμπιζα για να γιορτάσουν.

Το απόγευμα της Δευτέρας, η Ιωάννα μοιράστηκε με τους followers της στον Instagram μερικές πανέμορφες φωτογραφίες με τον Πάρη στην αγκαλιά της, συνοδεύοντας τις εικόνες με ένα τρυφερό μήνυμα γεμάτο αγάπη και οικογενειακή ζεστασιά.

{https://www.instagram.com/p/DNgJRlIorVV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=M2Z4cjBlZ3h3cnN2}