Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι, παρά την πρόοδο της Ελλάδας στη δημοσιονομική εξυγίανση, παραμένουν προκλήσεις όπως η χαμηλή παραγωγικότητα και η επιβράδυνση των ξένων άμεσων επενδύσεων.

Σαφές μήνυμα ότι «η γεωπολιτική υπερισχύει της μακροοικονομίας» έστειλε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας στο Road Show του Λονδίνου που συνδιοργάνωσαν η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατά τη συμμετοχή του σε πάνελ για τη Γεωπολιτική και τη Νέα Παγκόσμια Τάξη, ο επικεφαλής της Metlen Energy & Metals υπογράμμισε ότι οι διεθνείς ισορροπίες διαμορφώνουν πλέον καθοριστικά το επενδυτικό περιβάλλον, με τις εξελίξεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία έως την πορεία των σχέσεων Κίνας–ΗΠΑ και το μέλλον της Ταϊβάν να επηρεάζουν τις αγορές για πολλά χρόνια.

Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι, παρά την πρόοδο της Ελλάδας στη δημοσιονομική εξυγίανση, παραμένουν προκλήσεις όπως η χαμηλή παραγωγικότητα και η επιβράδυνση των ξένων άμεσων επενδύσεων. Όπως σημείωσε, το πρώτο ερώτημα των διεθνών επενδυτών αφορά την πολιτική σταθερότητα, την οποία χαρακτήρισε κρίσιμο παράγοντα για να αξιοποιήσει η χώρα τις δυνατότητές της την επόμενη τετραετία.

Αναφερόμενος στη στρατηγική της Metlen, υπενθύμισε ότι η εξωστρέφεια και η ικανότητα «να βλέπεις πέρα από τα σύνορα» αποτέλεσαν κλειδί για την ανθεκτικότητα της εταιρείας κατά την ελληνική κρίση και συνεχίζουν να τροφοδοτούν την ανάπτυξή της. Επισήμανε ότι το ολοκληρωμένο δίδυμο μοντέλο ενέργειας και μετάλλων αποδεικνύει σταθερά τη δυναμική του, καθώς «δεν υπάρχει βιομηχανία μετάλλων χωρίς ανταγωνιστική ενέργεια».

Ο ίδιος περιέγραψε ως ιδιαίτερα σύνθετο το διεθνές τοπίο, με την ταχεία ενεργειακή μετάβαση, τις ρυθμιστικές προκλήσεις και τους γεωπολιτικούς κινδύνους να απαιτούν ευελιξία και στρατηγικό σχεδιασμό. Όπως είπε, η εταιρεία εστιάζει τόσο στη θωράκιση απέναντι στους μεγάλους κινδύνους που γεννούν οι παγκόσμιες αλλαγές όσο και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που αυτές δημιουργούν. «Σε περιόδους όπως η τρέχουσα, η προσαρμοστικότητα και η διορατικότητα δεν είναι επιλογή – είναι απαραίτητες», κατέληξε.