Το απόγευμα της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου, η Ανδρομάχη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, η γνωστή ερμηνεύτρια, μίλησε για την μητρότητα το, τον γιο της και τη σχέση του με τον μπαμπά του Γιώργο Λιβάνη, ενώ μοιράστηκε και ορισμένες άγνωστες πτυχές από τη συμμετοχή της στο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.

Η Ανδρομάχη στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Αρχικά, η Ανδρομάχη, μιλώντας για το γιο της, ανέφερε: «Ο μπέμπης είναι δεκατριών μηνών, είναι ένα νάζι κινούμενο. Μ’ αρέσει αυτό που συμβαίνει, υπάρχει μια ωραία τάξη θα πω. Αν και στη ζωή μου είμαι cool, δεν υπάρχει τόση τάξη. Πάντα λειτουργούσα σαν το νερό και θα έβρισκα από που θα περάσω. Πάντα υπάρχει ο στόχος για τη ζωή, αφήνομαι και βρίσκομαι εκεί που πρέπει».

Σε δεύτερο χρόνο η ερμηνεύτρια, μίλησε για την εμπειρία της στη Eurovision, όπου είχε λάβει μέρος αρχικά το 2022, με σκοπό να εκπροσωπήσει την Κύπρο. Παρ’ όλα αυτά, στο σήμερα, η ίδια, αποκάλυψε, πως δεν έχει καταθέσει τραγούδι στον σταθμό της ΕΡΤ για τον φετινό διαγωνισμό.

«Ήταν πολύ ωραία εμπειρία αυτή της Eurovision, ήταν παραγωγική περίοδος. Δοκίμασα τις δυνάμεις μου. Δεν βίωσα το άγχος στη σκηνή, γιατί πριν βγω σκέφτηκα ότι θα πάρω τη μικρή Ανδρομάχη και θα βγούμε στη σκηνή να τραγουδήσουμε. Εκεί ήταν ένας συμμαθητής μου, άκουσα τη φωνή του, τον άκουσα που φώναζε «Πάμε Ανδρομάχη…». Είναι ακόμα φίλος μου, ήρθε και στον γάμο μου».

«Για τον Εθνικό Τελικό ( για την Ελλάδα) δεν έχω δηλώσει συμμετοχή. Τότε ήθελα να βρω έναν τρόπο να κάνω ένα επόμενο βήμα για να με μάθει πιο πολύ ο κόσμος. Τώρα δεν ξέρω αν θα με εξυπηρετούσε να πάω στη Eurovision. Είναι και μια διαδικασία που δεν θέλω να με στερήσει από τον μπέμπη. Δεν θα θυμάται αλλά νιώθει. Μεγαλώνει πολύ γρήγορα, ξυπνάει κάθε μέρα και είναι ένας άλλος. Ο μπαμπάς βοηθάει, πεθαίνει, τον λατρεύει τον μπέμπη».

