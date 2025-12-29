Περισσότερα από 71.000 θετικά κρούσματα γρίπης αναφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη μέσα σε μόλις επτά ημέρες.

Η φετινή σεζόν γρίπης δεν είναι πλέον απλώς σοβαρή. Είναι ιστορική. Η Νέα Υόρκη αντιμετωπίζει τη χειρότερη έξαρση γρίπης που έχει καταγραφεί, και οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι η χρονική στιγμή μπορεί να την καταστήσει ακόμη πιο επικίνδυνη.

Με τις γιορτές σε εξέλιξη, τα επείγοντα και τα νοσοκομεία γεμίζουν γρήγορα. «Είδαμε 20.000 περισσότερα κρούσματα την εβδομάδα που έληξε στις 20 Δεκεμβρίου σε σχέση με την προηγούμενη», δήλωσε ο Επίτροπος Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Δρ. James McDonald, στο News 8. «Περισσότεροι από 3.600 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν. Αυτό ήταν περισσότερα από ό,τι στο peak της περσινής χρονιάς.»

Περισσότερα από 71.000 θετικά κρούσματα γρίπης αναφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη μέσα σε μόλις επτά ημέρες — ο μεγαλύτερος αριθμός από το 2004 που ξεκίνησε η επίσημη καταγραφή κρουσμάτων εποχικής γρίπης. Οι νοσηλείες αυξάνονται με ιλιγγιώδη ρυθμό, αυξανόμενες κατά 63% σε μία εβδομάδα.

«Περίπου το 85–90% των ασθενών που βλέπουμε καθημερινά είναι θετικοί στη γρίπη. Σαρώνει σαν φωτιά αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Patty Venniro, οικογενειακή νοσηλεύτρια στο Family Health NP Immediate Care στο Ontario.

Με 2.300 κρούσματα γρίπης μόνο στην κομητεία Monroe σε μία εβδομάδα, η Venniro ανέφερε ότι η ομάδα της βλέπει την πίεση στα επείγοντα και στα νοσοκομεία. «Βλέπουμε όλους όσους μπορούμε», είπε η ίδια. «Ναι, μερικές φορές υπάρχει ουρά έξω από την πόρτα και οι άνθρωποι πρέπει να περιμένουν, αλλά όλοι φαίνονται υπομονετικοί, τους βλέπουμε, και τους στέλνουμε πίσω στο σπίτι, ελπίζοντας ότι θα αρχίσουν να αισθάνονται καλύτερα.»

Οι γιατροί λένε ότι ο εμβολιασμός, η παραμονή στο σπίτι όταν κάποιος είναι άρρωστος, το πλύσιμο χεριών και η χρήση μάσκας σε πολυσύχναστους χώρους μπορούν να βοηθήσουν στην επιβράδυνση της διάδοσης. Και τονίζουν ότι ακόμη υπάρχει χρόνος για όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο γρίπης.

«Η γρίπη μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιιικά φάρμακα, που βοηθούν να μειωθεί η διάρκεια της ασθένειας και ίσως να κρατήσουν κάποιον εκτός νοσοκομείου», δήλωσε ο Δρ. McDonald.

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης προσθέτουν ότι, αν τα συμπτώματα γρίπης όπως υψηλός πυρετός, πόνος στο σώμα, βήχας ή ακραία κόπωση διαρκέσουν περισσότερο από μία εβδομάδα ή επιδεινωθούν ξαφνικά, είναι σημαντικό να εξεταστεί ο ασθενής από γιατρό.

