«Καμπανάκι» από τους γιατρούς λόγω αυξημένης μεταδοτικότητας.

Σε έξαρση είναι η γρίπη Α αλλά και πολλές ιώσεις που δημιουργούν σε μικρούς και μεγάλους αναπνευστικές λοιμώξεις, με το στέλεχος Η3Ν2 (τύπος Κ) να κυριαρχεί.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο ιός της γρίπης Α μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος για τα βρέφη, ειδικά κάτω του ενός έτους, των οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί πλήρως. Τα συμπτώματα μπορεί να εξελιχθούν ταχύτερα, οδηγώντας σε σοβαρές επιπλοκές, όπως αναπνευστική δυσχέρεια και ανάγκη νοσηλείας.

Τι συστήνουν οι ειδικοί

Η εορταστική περίοδος, με τις συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους, τα ταξίδια και την ενισχυμένη κοινωνική κινητικότητα, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για περαιτέρω μετάδοση αναπνευστικών ιών. Οι ειδικοί προβλέπουν απότομη αύξηση κρουσμάτων τις επόμενες εβδομάδες, με τις νοσηλείες να ακολουθούν συνήθως μετά το πέρας των γιορτών.

Ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών, όπως πνευμονία ή επιδείνωση χρόνιων παθήσεων, είναι υψηλότερος για άτομα άνω των 60 ετών, ασθενείς με καρδιαγγειακά, πνευμονικά ή μεταβολικά νοσήματα, ανοσοκατεσταλμένους, εγκύους και παιδιά κάτω των 5 ετών.

«Ο αντιγριπικός εμβολιασμός αποτελεί το κύριο μέτρο πρόληψης, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο βαριάς νόσησης ακόμη και αν πραγματοποιηθεί εντός της σεζόν.

Στην Ελλάδα παρέχεται δωρεάν για τις ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων ενισχυμένων σκευασμάτων για ηλικιωμένους και ρινικού εμβολίου για παιδιά», αναφέρει η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Επιπλέον, συνιστώνται η σχολαστική υγιεινή χεριών, ο επαρκής αερισμός χώρων, η απομόνωση σε περίπτωση συμπτωμάτων, η χρήση μάσκας σε συνωστισμένους εσωτερικούς χώρους και η έγκαιρη ιατρική συμβουλή για επιδείνωση. Σε ομάδες υψηλού κινδύνου ενδείκνυται άμεση χορήγηση αντιϊικής θεραπείας με εμφάνιση συμπτωμάτων. Η κα Ψαλτοπούλου υπογραμμίζει ότι η τήρηση των μέτρων κατά τις γιορτές μπορεί να περιορίσει τη διασπορά και να προστατεύσει τόσο τις ευάλωτες ομάδες όσο και το σύστημα υγείας.

Η ανακοίνωση ΕΟΔΥ για τη γρίπη:

«Η χώρα μας, όπως και πολλές άλλες χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου, βρίσκεται πλέον σε περίοδο εποχικής δραστηριότητας της γρίπης, νωρίτερα φέτος σε σχέση με τις δύο προηγούμενες περιόδους επιτήρησης.

Ο υποκλάδος K του ιού της γρίπης A (H3N2) κυκλοφορεί παγκοσμίως και έχει ανιχνευτεί και στη χώρα μας. Σύμφωνα με εκτίμηση κινδύνου που εκδόθηκε από το ECDC στις 20 Νοεμβρίου 2025, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, σε περίπτωση επικράτησης του υποκλάδου Κ του Α(Η3) στη φετινή περίοδο επιτήρησης, θεωρείται μέτριος, ενώ θεωρείται υψηλός για τον πληθυσμό που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου (άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, άτομα με υποκείμενα νοσήματα και άλλες χρόνιες παθήσεις, έγκυες γυναίκες, ανοσοκατασταλμένα άτομα, άτομα που διαβιούν σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας κλπ).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και εν όψει της εορταστικής περιόδου, ο ΕΟΔΥ συστήνει:

Εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.

Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.

Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση και παρακολουθεί στενά τα επιδημιολογικά και ιολογικά δεδομένα. Η δραστηριότητα της γρίπης αποτυπώνεται σε εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΕΟΔΥ (εβδομαδιαίες εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων), οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του».