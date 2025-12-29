Οι παιδιατρικές κλινικές καταγράφουν ραγδαία αύξηση περιστατικών με συμπτώματα γρίπης τύπου Α, αναπνευστικές λοιμώξεις και RSV, τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ.

Με αυξημένη πίεση βρίσκονται τις ημέρες των γιορτών τα Νοσοκομεία Παίδων, καθώς η έξαρση της γρίπης και των ιώσεων έχει οδηγήσει χιλιάδες παιδιά στα Τμήματα Επειγόντων, μετατρέποντας για πολλές οικογένειες το ρεβεγιόν σε… αναμονή στα νοσοκομεία. Οι παιδιατρικές κλινικές καταγράφουν ραγδαία αύξηση περιστατικών με συμπτώματα γρίπης τύπου Α, αναπνευστικών λοιμώξεων, RSV και με τα μικρότερα παιδιά να εμφανίζουν συχνότερα επιπλοκές που απαιτούν ιατρική παρακολούθηση.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η παιδίατρος του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», Αρετή Μανιώτη, αυξημένη νοσηρότητα καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στα παιδιατρικά νοσοκομεία, με τη γρίπη Α (Η3Ν2 – στέλεχος Κ) να κυριαρχεί. Όπως τόνισε η κα Μανιώτη πρόκειται για στέλεχος με αυξημένη μεταδοτικότητα και έντονη κλινική εικόνα. Παράλληλα, ανέφερε ότι καταγράφονται και άλλα περιστατικά λοιμώξεων του αναπνευστικού, όπως Covid-19, καθώς και γαστρεντερίτιδες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df7ycy3ngqjt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο όριο οι εφημερίες στα Νοσοκομεία Παίδων

Σύμφωνα με γιατρούς, τα ΤΕΠ των νοσοκομείων Παίδων λειτουργούν στα όριά τους, με πολύωρες αναμονές και αυξημένες εισαγωγές, κυρίως σε βρέφη και νήπια ενώ η μαζική προσέλευση δυσχεραίνει τη διαχείριση των περιστατικών. Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ σημειώνει ότι μόνο από χθες έως σήμερα το πρωί, στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» προσήλθαν συνολικά 500 παιδιά, από τα οποία τα 120 παρουσίαζαν συμπτώματα γρίπης, RSV ή άλλων αναπνευστικών εποχικών λοιμώξεων. Από αυτά, 10-15% χρειάστηκαν εισαγωγή. Την ίδια στιγμή, στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 7 παιδιά με γρίπη και 10 με RSV, ενώ οι αναμονές στα επείγοντα φτάνουν τις 3 έως 4 ώρες.

Η ΠΟΕΔΗΝ υπογραμμίζει ότι η κατάσταση καταδεικνύει σοβαρή έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με κέντρα υγείας να λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό και ιδιώτες γιατρούς να παραπέμπουν εύκολα τα παιδιά στα νοσοκομεία. Η ομοσπονδία καλεί τους γονείς να τηρούν μέτρα προστασίας, όπως χρήση μάσκας, εμβολιασμούς και αποφυγή συγχρωτισμού, καθώς η κορύφωση των ιώσεων είναι προ των πυλών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df8z89xyfj89?integrationId=40599y14juihe6ly}

Γρίπη: Σημάδια στα παιδιά που πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς να πάνε στον παιδίατρο

Οι γονείς πρέπει να είναι σε εγρήγορση για τα εξής συμπτώματα:

Υψηλός πυρετός (39-40°C) με ρίγη

Γενική εξάντληση, μυϊκοί πόνοι και γαστρεντερικές ενοχλήσεις

Δείκτες αφυδάτωσης ή παρατεταμένη κόπωση

Σε τέτοιες περιπτώσεις η άμεση επικοινωνία με τον παιδίατρο είναι απαραίτητη για την κατάλληλη καθοδήγηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df9nk8avjlxt?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Καμπανάκι» για τις ευπαθείς ομάδες

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για:

Ηλικιωμένους άνω των 60 ετών

Άτομα με υποκείμενα νοσήματα (καρδιά, πνεύμονες, διαβήτης, νεφρά)

Εγκυμονούσες, ανοσοκατασταλμένα άτομα και νήπια κάτω των 5 ετών

Για αυτές τις ομάδες, οι ιώσεις μπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία. Η θεραπεία παραμένει συμπτωματική, με φάρμακα κατά του πυρετού και επαρκή ενυδάτωση, ενώ τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται μόνο για δευτερογενείς λοιμώξεις. Ο εμβολιασμός συνεχίζει να αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο προστασίας, ενισχύοντας την αντίσταση του οργανισμού.

Τι συστήνουν οι παιδίατροι εν μέσω έξαρσης της γρίπης των παιδιών

Οι παιδίατροι τονίζουν τη σημασία της πρόληψης, ειδικά σε περιόδους συγχρωτισμού όπως τα οικογενειακά τραπέζια και τα ρεβεγιόν:

Αποφυγή επαφής παιδιών με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα

Καλός αερισμός των χώρων

Συχνό πλύσιμο χεριών

Προσοχή στη διατροφή και την ενυδάτωση

Παράλληλα, συνιστούν στους γονείς να μην πανικοβάλλονται, αλλά να παρακολουθούν στενά την κατάσταση των παιδιών και να ζητούν ιατρική βοήθεια όταν τα συμπτώματα επιμένουν ή επιδεινώνονται.