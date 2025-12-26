Η έξαρση της γρίπης επιβαρύνει όχι μόνο την υγεία των ατόμων αλλά και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Η έξαρση της γρίπης αποτελεί ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά τους χειμερινούς μήνες και επηρεάζει σημαντικό μέρος του πληθυσμού.

Πρόκειται για ιογενή λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, η οποία μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως μέσω σταγονιδίων που εκλύονται με τον βήχα, το φτέρνισμα ή την ομιλία. Τα συχνότερα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, βήχα, καταρροή, πονόλαιμο, μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο και έντονη κόπωση, γεγονός που καθιστά δύσκολη την καθημερινή λειτουργικότητα των ασθενών.

Η έξαρση της γρίπης επιβαρύνει όχι μόνο την υγεία των ατόμων αλλά και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, καθώς αυξάνονται οι επισκέψεις σε ιατρεία και νοσοκομεία.

Σε έξαρση η γρίπη Α

Μάλιστα, «κυριαρχεί» τις τελευταίες ημέρες η γρίπη Α (Η3Ν2 – στέλεχος Κ), ενώ καταγράφεται έξαρση όπως φαίνεται από τα στοιχεία στα παιδιατρικά νοσοκομεία, σύμφωνα με την παιδίατρο του «Αγλαΐα Κυριακού», Αρετή Μανιώτη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Μανιώτη σημείωσε πως πρόκειται για στέλεχος με αυξημένη μεταδοτικότητα και έντονη κλινική εικόνα, που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στις ευπαθείς ομάδες: «Χρειάζεται αυξημένη προσοχή σε βρέφη κάτω των 6 μηνών, εγκύους, ανοσοκατεσταλμένους και ασθενείς με χρόνια νοσήματα όπως άσθμα και παχυσαρκία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, ανέφερε ότι καταγράφονται και άλλα περιστατικά λοιμώξεων του αναπνευστικού, όπως Covid-19, καθώς και γαστρεντερίτιδες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df7ycy3ngqjt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του αντιγριπικού εμβολίου, η κ. Μανιώτη επισήμανε ότι το εμβόλιο επικαιροποιείται κάθε χρόνο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ανάλογα με τα στελέχη που αναμένεται να κυκλοφορήσουν.

«Το αντιγριπικό εμβόλιο ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό και μετά από 10 – 15 ημέρες παράγονται αντισώματα, τα οποία μπορούν να αναγνωρίσουν κοινά πρωτεϊνικά στοιχεία ακόμη και μεταλλαγμένων στελεχών. Αυτό ονομάζεται διασταυρούμενη ανοσία», εξήγησε.

Όπως σημείωσε, ακόμη και σε περίπτωση νόσησης, η πορεία είναι συνήθως ηπιότερη, ενώ μειώνεται ο κίνδυνος επιπλοκών. Υπενθύμισε, επίσης, ότι το εμβόλιο πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, καθώς τα αντισώματα εξασθενούν σε διάστημα 6–12 μηνών.