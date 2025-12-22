Η γρίπη είναι ένας αναπνευστικός ιός που μεταδίδεται κυρίως μέσω σταγονιδίων από τον βήχα, το φτέρνισμα και την αναπνοή.

Όταν κάποιος νοσήσει από γρίπη, το κρεβάτι γίνεται συνήθως το καταφύγιό του. Βήχας, φτέρνισμα, πυρετός και εφίδρωση μετατρέπουν τα σεντόνια, τα μαξιλάρια και το στρώμα σε ένα περιβάλλον γεμάτο μικροοργανισμούς. Αυτό ακριβώς με οδήγησε στο ερώτημα: πόσο καιρό μπορεί να επιβιώσει ο ιός της γρίπης στα κλινοσκεπάσματα και μήπως το ίδιο το κρεβάτι μας συμβάλλει στην παράταση της ασθένειας;

Για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, απευθύνθηκα στην πνευμονολόγο και υπνολόγο Δρ. Έμμα Λιν, η οποία εξηγεί ότι η γρίπη είναι ένας αναπνευστικός ιός που μεταδίδεται κυρίως μέσω σταγονιδίων από τον βήχα, το φτέρνισμα και την αναπνοή. Όταν αυτά τα σταγονίδια καταλήγουν στα κλινοσκεπάσματα, ο ιός μπορεί να παραμείνει ζωντανός για περισσότερο χρόνο απ’ όσο φανταζόμαστε.

Σύμφωνα με τη Δρ. Λιν, στα σεντόνια και τις μαξιλαροθήκες ο ιός της γρίπης μπορεί να επιβιώσει από μερικές ώρες έως και 24 ώρες, ενώ σε επιφάνειες όπως το στρώμα και το πλαίσιο του κρεβατιού μπορεί να διαρκέσει ακόμη και έως 48 ώρες. «Αν κάποιος βήξει ή ιδρώσει στο κρεβάτι, ο ιός παραμένει εκεί αρκετά ώστε να προκαλέσει επανέκθεση, ακόμη και όταν ο ασθενής προσπαθεί να αναρρώσει», τονίζει.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι ορισμένα υλικά ευνοούν την επιβίωση των ιών. Τα μαξιλάρια και τα παπλώματα συγκρατούν θερμότητα και υγρασία, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για μικροοργανισμούς. Αντίθετα, τα βαμβακερά σεντόνια στεγνώνουν πιο γρήγορα, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής του ιού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο στρώμα, το οποίο απορροφά υγρά και καθαρίζεται σπάνια, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «δεξαμενή» μικροβίων.

Η τακτική καθαριότητα είναι καθοριστικής σημασίας όταν κάποιος έχει γρίπη. Η Δρ. Λιν συνιστά αλλαγή σεντονιών και μαξιλαροθηκών κάθε μία με δύο ημέρες, πλύσιμο με ζεστό νερό και καλό στέγνωμα. Τα παπλώματα θα πρέπει να πλένονται τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της ασθένειας ή να προστατεύονται με πλενόμενο κάλυμμα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η ποσότητα του ιού γύρω από το πρόσωπο και τους αεραγωγούς, περιορίζοντας τον κίνδυνο επαναμόλυνσης και βελτιώνοντας την ποιότητα του ύπνου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, για καλύτερο ύπνο κατά τη διάρκεια της γρίπης, η ειδικός προτείνει να κοιμόμαστε με το κεφάλι ελαφρώς ανασηκωμένο, να χρησιμοποιούμε αλατούχο ρινικό σπρέι, να παραμένουμε ενυδατωμένοι, να ελέγχουμε τον πυρετό και να διατηρούμε ένα άνετο, όχι πολύ ξηρό, περιβάλλον στο δωμάτιο. Όπως υπογραμμίζει, ο ποιοτικός ύπνος είναι βασικός σύμμαχος του οργανισμού στην καταπολέμηση της λοίμωξης, ενώ η έλλειψή του μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την ανάρρωση.