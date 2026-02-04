Ο 76χρονος παραδέχθηκε ότι έβαζε ηρεμιστικά στα γλυκά των παιδιών για να τα ναρκώνει.

Συγκλονιστικά είναι όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σε χριστιανική κατασκήνωση στο Λέστερ της Αγγλίας, όπου ο 76χρονος υπεύθυνος κακοποιούσε σεξουαλικά τα παιδιά αφού πρώτα νάρκωνε τη γυναίκα του ώστε να μην γίνεται αντιληπτός.

Σύμφωνα με το βρετανικό Sky News, ο Τζον Ρούμπεν, πρώην βετράνος, είχε παραδεχθεί ότι κακοποιούσε σεξουαλικά δύο αγόρια στην κατασκήνωση, ενώ είχε προηγουμένως ασελγήσει σε άλλα έξι.

Ο Ρούμπεν, παραδέχθηκε ότι χορήγησε ηρεμιστικό φάρμακο, το Temazapam, στη σύζυγό του, Σούζαν Ρούμπεν μεταξύ 26 και 29 Ιουλίου πέρυσι, ώστε να μην ξυπνήσει ενώ εκείνος κακοποιούσε σεξουαλικά τα παιδιά.

Ο 76χρονος κατηγορούμενος, που διαχειριζόταν την κατασκήνωση για τουλάχιστον 27 χρόνια, είπε «Λυπάμαι πολύ» μετά την ομολογία του. Ο Ρούμπεν έβαζε ναρκωτικά μέσα σε γλυκά και στη συνέχεια επιτίθονταν σε δύο παιδιά αφού πρώτα έπαιζε μαζί τους.

Η δράση του Ρούμπεν είχε ήδη προκαλέσει σοβαρή ανησυχία, καθώς αρκετά παιδιά είχαν εμφανίσει έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων στην κατασκήνωση. Ο θετός γιος του Ρούμπεν είχε εντοπίσει ύποπτα αντικείμενα, όπως σύριγγες με λευκή σκόνη, προειδοποιώντας για πιθανά επιπλέον θύματα.

Η υπόθεση συνεχίζεται ενώ οι αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες να τις καταθέσει, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν άλλα θύματα. Ο Ρούμπεν αναμένεται να δικαστεί για την επιβολή ποινής, αντιμετωπίζοντας σημαντική ποινή φυλάκισης.