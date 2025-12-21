Η Klavdia έκανε αναδρομή στην πορεία της, από τα παιδικά της χρόνια, μέχρι τη συμμετοχή της στον μουσικό διαγωνισμό και την κατάκτηση της 10ης θέσης.

H Klavdia βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Τετ Α Τετ με τον Τάσο Τρύφωνος.

Η νεαρή τραγουδίστρια η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα τον περασμένο Μάιο στη Eurovision, έκανε αναδρομή στην πορεία της, από τα παιδικά της χρόνια, μέχρι τη συμμετοχή της στον μουσικό διαγωνισμό και την κατάκτηση της 10ης θέσης.

«Γεννήθηκα το 2002 στον Ασπρόπυργο. Έχω καταπληκτικές αναμνήσεις, μεγάλωσα σε μια γειτονιά, με αλληλεγγύη μεταξύ μας, με τους γείτονες. Ένα πράγμα, λες και είμαστε όλοι συγγενείς. Μεγαλώσαμε με τα παιδιά της γειτονιάς, με πολύ παιχνίδι, μια δεμένη γειτονιά, πολύ ωραία παιδικά χρόνια», ανέφερε αρχικά η Klavdia.

Για τις τελευταίες εξελίξεις και τις πολιτικές διαστάσεις που παίρνει ο θεσμός της Eurovision, μετά τις χώρες που αποχωρούν από τον μουσικό διαγωνισμό, δήλωσε: «Δυσκόλεψε όλο το κλίμα για όλους τους διαγωνιζόμενους γιατί ξαφνικά η Eurovision απέκτησε μια πολύ βαριά πολιτική χροιά. Είχε να κάνει με ένα πολύ βαρύ πολιτικό γεγονός που είναι ο πόλεμος. Ήταν για όλους δύσκολο το πως να συμπεριφερθούμε. Αν δεν χαιρετούσαμε την ισραηλινή αποστολή, θα ήμασταν οι κακοί, που τους διαχωρίζουμε και δεν μας έκαναν τίποτα. Αν τους χαιρετούσαμε, αυτό αυτόματα σήμαινε ότι θα τους υποστηρίζαμε και θα ήμασταν μαζί τους. Δεν ξέραμε πώς να συμπεριφερθούμε. Μπορεί πολλοί διαγωνιζόμενοι να πήραν πολιτική θέση. Εγώ ήθελα να είναι μουσική γιορτή και προσπάθησα να το προστατεύσω, αλλά πάντα θα υπήρχαν λόγια. Δεν υπάρχει πάντα το τέλειο σενάριο. Επέλεξα να είμαι το ίδιο ευγενική και φιλική με όλους».

{https://www.youtube.com/watch?v=IiITM3khtew}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απαντώντας στα σχόλια που είχε κάνει ο Γιώργος Λιάγκας για την παρουσίαση της στη σκηνή της Eurovision, είπε: «Δεν ήταν για την άποψη που είχε, αλλά για τον τρόπο που την εξέφραζε την άποψή του. Είχε πιο προκλητικό τρόπο στις λέξεις που χρησιμοποιούσε στο να πει τι δεν του αρέσει. Εγώ ήμουν προετοιμασμένη για όλα και δεν μπορούσα να το αφήσω να με επηρεάσει. Είχα έναν στόχο και ήμουν πολύ αποφασισμένη και προσηλωμένη στον στόχο μου. Δεν επέτρεπα να με επηρεάζουν τα σχόλια. Δεν πήγα μετά στην εκπομπή του, αλλά αν πήγαινα θα του έλεγα ότι είναι πολύ καλός στη δουλειά του κι έξυπνος. Στην τηλεόραση χρειαζόμαστε νούμερα και πρέπει να προκαλέσουμε πολλές φορές. Επιχειρηματικό το βρίσκω το πλάνο του. Από τα 7 πάνελ που σχολιάζουν θετικά, αυτό το ένα που θα σχολιάσει αρνητικά θα έχει προβολή. Και τα κανάλια είναι επιχειρήσεις».

Αναφερόμενη στον χωρισμό της από τον Oge, τόνισε: «Μετά τη Eurovision υπήρξε ένας χωρισμός αλλά νομίζω και η Eurovision να μην υπήρχε στη μέση, είχε να κάνει καθαρά με το ότι υπήρχε ασυμφωνία χαρακτήρων. Δεν μπορούσε αυτό να ευδοκιμήσει και να λειτουργήσει και για τους δυο μας. Ούτε στον Oge έκανε αντίστοιχα καλό στον ίδιο και στη δουλειά του. Νιώθαμε ότι κρατάει ο ένας πίσω τον άλλο. Οπότε ήταν προτιμότερο να χωρίσουμε και να είμαστε, όπως ήμασταν και πριν. Δύο άνθρωποι στον ίδιο χώρο. Μπορεί και να ξανασυνεργαστούμε. Δεν έγινε κάτι κακό που μας έκανε να μισήσει ο ένας τον άλλο».