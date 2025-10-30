Η απώλεια του Πάνου Νάτση, οι «Σέρρες» το reunion του «Παρά Πέντε» και ο «Σπύρος». Όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, το πρωί της Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωίαν σε είδον», όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη αναφορικά με τα επαγγελματικά του βήματα.

Λίγο μετά από την ολοκλήρωση και το μεγάλο φινάλε για τις «Σέρρες» ο σεναριογράφος και ηθοποιός, μίλησε για την απώλεια του Πάνου Νάτση, του «Οδυσσέα», από τον πρώτο κύκλο της σειράς, ενώ φυσικά και αναφέρθηκε στην πολυαναμενόμενη συνάντηση της παρέας του «Παρά Πέντε».

Για το reunion τις σειρά, έπειτα από περίπου 20 χρονιά, είχε μιλήσει ο ίδιος πριν από μερικές εβδομάδες, όταν κάλεσε τους τηλεθεατές, να παρουσιάσουν τις δικές τους ιδέες για την ιστορία.

«Ήταν όλα μαζί και κατάλαβα ότι μεγάλωσα. Είχα το voice, όλως αυτό με τις «Σέρρες» που μπορεί να μην είχα γύρισμα, αλλά ψυχικά ήταν κάτι έντονο, η προετοιμασία για το επετειακό του «Παρά Πέντε», η «Καρυάτιδα». Κατάλαβα ότι μεγάλωσα. Δεν έχω πια τόσες αντοχές…», ανέφερε με χιούμορ ο σεναριογράφος – ηθοποιός.

Αναφορικά με μια από τις πιο πρόσφατες επιτυχίες του, τις «Σέρρες», ο Γιώργος Καπουτζίδης της παρομοιάζει με «οδοστρωτήρα στη ζωή του», λόγω της επιτυχίας που γνώρισαν – αλλά και τις θεματολογίας που πλαισίωσαν με συγκινητικό τρόπο: «Οι Σέρρες είναι ένας οδοστρωτήρας που έχει έρθει στη ζωή μου! Αν ο πρώτος ήταν το Παρά Πέντε, ο δεύτερος είναι αυτός. Νιώθω ότι κι αυτή είναι μια σειρά που θα μείνει στις μνήμες και στις καρδιές των ανθρώπων που την αγάπησαν, για πολλά χρόνια. Τους ανθρώπους που τους άγγιξε αυτή η σειρά, θα τους αγγίζει για πάντα. Και αυτή είναι η τηλεόραση που με ενδιαφέρει να κάνω και αυτή να είναι η ποιότητα της ιστορίας που θα θέλω να διηγούμαι. Θέλω να είναι κάτι το οποίο να έρχεται σε μεγάλη επαφή με την καρδιά».

Με αφορμή αυτή του την δήλωση, ο Γιώργος Καπουτζίδης, μίλησε για την απώλεια του Πάνου Νάτση, η οποία τον στιγμάτισε: «Είναι αντίδοτο αυτή η σειρά, αν σκεφτείτε πού βρεθήκαμε όλοι μας σε αυτή τη σειρά, μετά από μία απώλεια, στο απόλυτο μηδέν, στο να μην ξέρεις προς τα πού να κινηθείς, στο να μην μπορείς να χαρείς… Βγήκε η δουλειά μας τρεις μήνες μετά τον χαμό του Πάνου και δεν μπορούσαμε να χαρούμε. Δεν ξαναβρεθήκαμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ήξερα αν έπρεπε να συνεχιστεί», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Ξεκίνησα με στόχο να το ξεπεράσω και δεν ήξερα αν μπορούσα. Δεν τα έχω ξαναπεί αυτά! Προσπαθούσε να πείσει ο ένας τον άλλο αν πρέπει να γίνει η όχι! Δεν έχεις δύναμη, ενέργεια, διάθεση… Δεν είναι δουλειά πια, είναι επιβίωση, είναι ζωή. Δεν το είδα σαν δουλειά».

Για το σενάρια της σειράς, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν δέχτηκα καμία παρέμβαση. Εγώ είμαι αυτό που είμαι και θα γράψω αυτό που έχω στην καρδιά μου. Ποια χώρα το χωνεύει και ποια όχι, δεν το ξέρω και δεν με αφορά. Το κανάλι με στήριξε σε αυτό. Ποτέ δεν μου είπε κανένας κάτι».

Σε δεύτερο χρόνο, η συζήτηση στράφηκε προς το επετειακό επεισόδιο για το «Παρά Πέντε», που θέλει τους πέντε ήρωες να ενωθούν για μια ακόμη φορά: «Θα κάνουμε ένα επετειακό Παρά Πέντε και θα παίξει πολύ κοντά στα Χριστούγεννα. Θα είναι ένα τρίωρο πρόγραμμα, το οποίο θα έχει αναμνήσεις, σκηνές, συζητήσεις, τις σκέψεις του κοινού, παραγγελιές του κοινού. Οι σκηνές που γράφω τώρα, δηλαδή, είναι οι σκηνές που μας ζήτησε ο κόσμος».

«Περισσότερο πρέπει να το σκεφτείτε σαν ένα τηλεοπτικό show, στο οποίο μέσα θα υπάρχουν συνεντεύξεις, καινούργιες σκηνές, αναμνήσεις από παλιές σκηνές. Γράφω σκηνές και γράφω με βάση αυτό που ο κόσμος ήθελε περισσότερο».

Όσον αφορά τον «Σπύρο», τον χαρακτήρα που ενσάρκωνε ο παρουσιαστής Φώτης Σργουλόπουλος, θέλησε να μάθει το τί πραγματικά συνέβαινε στη ζωή του: «Ο Σπύρος είναι ακριβώς… επειδή εγώ δεν αισθανόμουν… ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω ένα στρέιτ αγόρι, νόμιζα ότι δεν θα το έκανα καλά, δεν θα μπορούσα να πείσω, οπότε δεν τον είδαμε ποτέ να έχει καμία ρομαντική συνάντηση. Μετά το να είναι ένα γκέι αγόρι δεν ήταν κάτι το οποίο είχα το θάρρος να γράψω τότε και γι’ αυτό ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε…», κατέληξε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

