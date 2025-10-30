«Επανέρχεται η μνήμη του Αντρέα», λέει η Βασιλική Τρουφάκου

«Ο Γιατρός», η σειρά του Alpha με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στον ομώνυμο ρόλο, που μας γοήτευσε, μας συγκίνησε, μας καθήλωσε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, επιστρέφει αύριο στις 22:00 με νέα συναρπαστικά επεισόδια, νέες δυνατές ιστορίες, καινούργια πρόσωπα. Η Βασιλική Τρουφάκου, η παθολόγος Σοφία Αλεξανδρή της σειράς, ήταν προσκεκλημένη σήμερα της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του «Happy Day».

Η πρωταγωνίστρια μίλησε για τα νέα επεισόδια κι έδωσε spoiler: η μνήμη του Αντρέα (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) επανέρχεται. Και… θα δούμε μαζί Σοφία και Ανδρέα!

«Ο Γιατρός»: Όσα αποκάλυωε η Βασιλική Τρουφάκου

«Ο ΓΙΑΤΡΟΣ»… «επιστρέφει δυναμικά στον Alpha κι είναι χαρά μεγάλη. Αύριο έχουμε πρεμιέρα στις 22:00. Όλοι εμείς που έχουμε δουλέψει για τη σειρά, θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος κύκλος επεισοδίων.

Νιώθουμε ότι είναι ο πιο ώριμος, έχει πολύ σασπένς, επανέρχεται η μνήμη του Αντρέα» λέει η Βασιλική Τρουφάκου. Παρά το ότι έχουν προβληθεί επεισόδια της σειράς, τα νέα επεισόδια μπορεί να τα παρακολουθήσει ο θεατής που δεν έχει δει τη σειρά, γιατί «υπάρχει αυτοτέλεια στα επεισόδια. Έχει αυτό που έχουν τα ιατρικά δράματα που κάνουν παγκόσμια επιτυχία. Οι ιστορίες φέτος είναι πιο δυνατές από ποτέ, υπάρχει δράμα, μια άλλη ωριμότητα».

Η Βασιλική Τρουφάκου υποδύεται τη Σοφία, γιατρό – παθολόγο, η οποία δουλεύει στο νοσοκομείο ΜΕΡΙΜΝΑ κι ήταν το δεξί χέρι του Ανδρέα, ενώ είχε σχέση μαζί του. Μετά τη δολοφονική απόπειρα και την αμνησία του Ανδρέα, η Σοφία δυσκολεύεται να αποδεχτεί πως ο άνθρωπος με τον οποίο είναι ερωτευμένη έχει διαγράψει τη σχέση τους, δεν την αναγνωρίζει καν.

Ξεπερνώντας τη σχέση της με τον Ανδρέα, αποφασίζει να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή της. «Σε αυτά τα επεισόδια επανέρχονται οι μνήμες του Αντρέα. Ενώ πριν είχαν διαγραφεί 10 χρόνια από τη μνήμη του πλήρως… Ο ρόλος μου σε μια στιγμή, μετά από έναν πυροβολισμό, διαγράφηκε» από τη μνήμη του Ανδρέα. «Αυτό ήταν συγκλονιστικό να το διαχειριστώ ως ρόλος και ως ηθοποιός.

Ήταν λίγο εφιαλτικό. Ξαφνικά (η Σοφία) δεν υπάρχει (για τον Αντρέα), ενώ είχαν ζήσει πάρα πολλά και τον περίμενε πολύ. Ο Αντρέας ήταν ένα κεφάλαιο στη ζωή της από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε την ειδικότητά της, ήταν ο μέντοράς της. Και μετά από τον πυροβολισμό όλη αυτή η σχέση μηδενίστηκε».

Η Σοφία, στα νέα επεισόδια, αποφασίζει να κάνει τα χαρτιά της για να αναλάβει τη θέση της διευθύντριας σε άλλο νοσοκομείο, εκτός Αθηνών. Αυτό φέρνει ανακατατάξεις στη σχέση της με τον Αλέξανδρο (τον υποδύεται ο Ιωάννης Παπαζήσης) αλλά κυρίως σε αυτή με τον Doc. Όλα θα αλλάξουν όμως πάλι, όταν ο Ανδρέας αρχίσει να θυμάται.

Άραγε θα επανέλθουν και τα συναισθήματά του για εκείνη; «Η Σοφία θα βρεθεί σε δύσκολη θέση, θα κληθεί να δει τι θα κάνει, γιατί υπάρχει ο Αλέξανδρος, ο οποίος δεν είναι μια ασήμαντη παρουσία στη ζωή της. Προσπαθεί να κάνει κάποια ξεκινήματα στη ζωή της αλλά μπλέκουν τα πράγματα με τον Αντρέα, ξεκινάμε να τους βλέπουμε μαζί….».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ:

{https://www.youtube.com/watch?v=lGsTEG9FD1Y}

Ο Γιατρός

Μια νέα πραγματικότητα ανατρέπει τα πάντα.

Τώρα οι μνήμες επιστρέφουν.

Και όλα ανατρέπονται!

Η ιστορία ολοκληρώνεται.

Δείτε το trailer:

{https://www.youtube.com/watch?v=okh38CH-Zag}

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ – Παρασκευή στις 22:00 στον Alpha!

«Ο ΓΙΑΤΡΟΣ», η ιστορία του Ανδρέα Βρεττού, του Doc, που επιστρέφει στη ζωή μετά το τραύμα από σφαίρα και την απώλεια μνήμης, συνεχίζεται στον Alpha με νέα συναρπαστικά επεισόδια, νέους χαρακτήρες και καινούργιες ιστορίες, από αύριο, στις 22:00.

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς ο Ανδρέας έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα πρόκληση. Όντας και πάλι διευθυντής της Παθολογικής κλινικής, προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους που του θέτει η νέα διοικήτρια του νοσοκομείου κάνοντας ό,τι περνά από το χέρι του για να μη θυσιάσει την ποιότητα των υπηρεσιών του τμήματος και τη φροντίδα που παρέχει προς τους ασθενείς.

Στο τέλος όμως μιας δύσκολης μέρας στη «Μέριμνα», η αγωνία του για το μέλλον της πτέρυγας θα δώσει τη θέση της στην αγωνία για το δικό του παρελθόν. Πώς θα σταθεί απέναντι σε μια ακόμα πιο δύσκολη πρόκληση; Να αντιμετωπίσει ένα παρελθόν διαφορετικό από αυτό που του είπαν. Θα χρειαστεί να ξεκινήσει ξανά από την αρχή, από το μόνο ουσιαστικό: τη θεραπεία ασθενών ως όχημα για να «θεραπεύσει» τον ίδιο του τον εαυτό.

Ανασυνθέτοντας τις μνήμες

Μια ανάμνηση που έρχεται ξαφνικά και στιγμιαία στο μυαλό του Αντρέα είναι αρκετή για να του δημιουργήσει την ελπίδα ότι η μνήμη του αρχίζει να επιστρέφει. Η ελπίδα αυτή όμως, στην πιθανότητα και μόνο ότι μπορεί να βγει αληθινή, αλλάζει εντελώς τα δεδομένα για τη Σοφία και την Άννα.

Η Σοφία, έχοντας πιστέψει πια πως ο Ανδρέας δεν υπήρχε περίπτωση να θυμηθεί ποτέ τον έρωτα που έζησαν, προχώρησε τη ζωή της. Τι θα γίνει όμως τώρα, αν ο Ανδρέας ανακαλύψει ξανά την αγάπη που ένιωθε για εκείνη πριν το ατύχημά του και θέλει να είναι και πάλι μαζί;

Κι η Άννα απ’ τη μεριά της έχει λόγους να φοβάται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όσο ξετυλίγεται η ιστορία του παρελθόντος παράλληλα με το παρόν, βλέπουμε ότι η Άννα δεν έχει υπάρξει απολύτως ειλικρινής με τον Ανδρέα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα σύμπαν αναμνήσεων ξυπνά. Η μνήμη δυναμική, γεμάτη αντιφάσεις, καθοδηγεί. Αλλά θεραπεύει;

Πόσες φορές μπορείς να ξεκινήσεις τη ζωή σου από την αρχή;

Ο Ανδρέας τώρα έρχεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση που είχε ποτέ: από το παρόν να συνδεθεί με το παρελθόν, ανασυνθέτοντας τη ζωή του και αντιμετωπίζοντας ένα παρελθόν διαφορετικό απ’ αυτό που του έχουν διηγηθεί. Οι συνεχόμενες θεραπείες με τη βοήθεια του Απόστολου, φέρνουν συνεχώς σκηνές από τα χρόνια της αμνησίας στο μυαλό του. Ασύνδετες και σκόρπιες όμως.

Σαν ένα παζλ του οποίου τα κομμάτια πρέπει να ενώσει για να φτιάξει την ολοκληρωμένη εικόνα των αναμνήσεών του. Και παρόλο που τα εμπόδια είναι αρκετά, εκείνος, μέσα από την προσωπική του επαφή με τους ασθενείς του και τις ιστορίες τους, βρίσκει πάντα τον τρόπο να ενώνει τα κομμάτια. Θεραπεύει και θεραπεύεται.

Είναι όμως πραγματικές μνήμες τα κομμάτια αυτά που έχει στα χέρια του ή το παζλ που δημιουργεί τον απομακρύνει απ’ την αλήθεια;