Αντάλλαξαν χειραψία πριν μπουν στην αίθουσα.

Κάποια πράγματα μπορεί να παρεξηγηθούν. Και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -και όχι μόνο- παρεξήγησαν το γεγονός ότι στην εκδήλωση για τα 13 χρόνια της Εφημερίδας των Συντακτών, ο Σωκράτης Φάμελλος «προσπέρασε» τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον χαιρετήσει.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός είχαν φτάσει σχετικά νωρίτερα στον χώρο και είχαν ανταλλάξει χειραψία -λένε οι συνεργάτες του κ. Φάμελλου-, πρώτου φτάσουν οι άλλοι καλεσμένοι. Και κάπως έτσι, πίστεψαν οι παρευρισκόμενοι ότι δεν τον χαιρέτησε.

Και κάπως έτσι προέκυψε και η σχετική ενόχληση στους βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος.

Α.Γ.