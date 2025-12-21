Τι είπε για Νίκος Ανδρουλάκη, Βασιλίσσης Όλγας και γήπεδο Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

«Τα λέω και δημόσια γιατί η συζήτηση πρέπει να είναι νομίζω καθαρή και ανοιχτή και λέμε ότι, ενόψει και του συνεδρίου (στο ΠΑΣΟΚ), πρέπει να γίνει μια ξεκάθαρη πολιτική συζήτηση», δηλώνει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην εκδότη της HuffPost Έμη Λιβανίου.

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δούκας απάντησε: «Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ κρίσιμη περίοδο, όπου πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες έκρηξης και ότι είναι το πράγμα στα χέρια μας. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε πολύ μεγάλη δυνατότητα. Είναι απολύτως ρευστοποιημένο το πολιτικό περιβάλλον. Ο χρόνος περνάει και πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα και το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση είναι πια σε μεγάλη πτώση (…) Από το 41 στο 25% είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει αυτό το ποσοστό να το αγκαλιάσουμε και η αιτία για μένα είναι, ότι πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε συγκεκριμένες τις προτάσεις μας. Να σας πω δηλαδή χαρακτηριστικά παραδείγματα που νομίζω ότι σε θετική κατεύθυνση μπορούν να βοηθήσουν. Νούμερο ένα, σχολική βία. Βλέπετε τι συμβαίνει. Το είδαμε και σε ένα σχολείο που αφορά την Αθήνα. Με μια 16χρονη όπου μαχαιρώθηκε ένα άλλο παιδί. Ποια είναι η πρόταση; Ο κόσμος θέλει συγκεκριμένες προτάσεις. Σου λέει, μη θεωρητικολογείς. Πρόταση: Κάθε σχολείο να έχει έναν ψυχολόγο. Έναν κοινωνικό σύμβουλο. Κάθε σχολείο. Προσέξτε. Όχι να πηγαινο-έρχεται σε σχολεία».

Στην ερώτηση «τα λέτε αυτά στον κύριο Ανδρουλάκη;» είπε: «Τα λέω και τα λέω επίσης και δημόσια, γιατί η συζήτηση πρέπει να είναι νομίζω καθαρή και ανοιχτή και λέμε ότι, ενόψει και του συνεδρίου, πρέπει να γίνει μια ξεκάθαρη πολιτική συζήτηση η οποία να βάλει τα θέματα. Ποια είναι τα θέματα; Πολιτικός διάλογος. Να καταλήξει το συνέδριο στη λογική απόφαση. Καμία σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία. Καμία συναίνεση με τη Νέα Δημοκρατία. Διάλογος με όλα τα κόμματα που θέλουν αυτή την αλλαγή στο προοδευτικό κομμάτι. Εάν ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να κάνει κόμμα και είναι στην προοδευτική κατεύθυνση με τις αρχές και τις αξίες μας στο ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι σε αυτό τον διάλογο».

{https://www.youtube.com/watch?v=Kj7M5xgwWJo}

Για το κυκλοφοριακό τόνισε: «Εγώ έχω θέσει βασικές προτεραιότητες, με πρώτη να μπούνε περισσότεροι συρμοί στο μετρό. Και το έχω συζητήσει πολλές φορές και με τον υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη. Μου λένε οι μελετητές, που έκαναν μια αναλυτική έρευνα, ότι αν περιμένουμε 3′ λεπτά στο μετρό αντί για 6′ λεπτά τις ώρες αιχμής, δηλαδή αν είχαμε διπλάσιους συρμούς, τότε θα ισοδυναμούσε αυτό με μια νέα, πολύ μεγάλη λωρίδα, 150 χιλιομέτρων για τα αυτοκίνητα. Και πάρκινγκ θέλουμε και ανοίξαμε: 500 νέες θέσεις. Έχει και δύο ορόφους, πολύ χαμηλά, πού είναι για άλλες 200 θέσεις. Δηλαδή του χρόνου θα έχουμε 700 θέσεις…Με πολύ χαμηλή τιμή, όπως είναι και στη Βαρβάκειο, όπως είναι και στην Κλαυθμώνος».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το έργο για το Κολυμβητήριο Αθήνας εντάσσεται. Έχω μιλήσει με τον Νίκο Χαρδαλιά, τον Περιφερειάρχη. Έχουμε κάνει τη μελέτη και θα δημοπρατηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Νομίζω Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα είναι ώριμο. Η διαδικασία λέει ότι σε περίπου ένα χρόνο θα είναι έτοιμο. Τεράστιο έργο. Σπουδαίο έργο, δίπλα στην Βασιλίσσης Όλγας. Το έργο για το γήπεδο στον Βοτανικό- ήμουνα και σήμερα εκεί- πάει πάρα πολύ καλά. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Τον Μάιο θα μπει και ο χλωοτάπητας, το γκαζόν. Θα χρειαστεί ένας χρόνος, βέβαια, για να το πατήσουν οι ποδοσφαιριστές» πρόσθεσε ο Χάρης Δούκας.