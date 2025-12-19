Στα επόμενα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», την Κυριακή 21 και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στις 21:00, οι σχέσεις των ηρώων περνούν από σαράντα «κύματα». Ποιες θα αντέξουν και ποιες θα διαρραγούν οριστικά;
Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται και πάλι κοντά και δραπετεύουν από όλα και από όλους, αγνοώντας τη νέα θύελλα που πρόκειται να ξεσπάσει.
Η Άσπα μαθαίνει το όνομα της γυναίκας με την οποία έχει σχέση ο Σάββας και αποφασίζει να την αντιμετωπίσει πρόσωπο με πρόσωπο.
«Μια νύχτα μόνο»: Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου:
Επεισόδιο 25 (Κυριακή 21 Δεκεμβρίου)
Η Αρετή με τον Οδυσσέα έρχονται πάλι κοντά, όταν τον βρίσκει συμφιλιωμένο με τον Πετράκη.
Η Κατερίνη πλησιάζει τη Μαργαρίτα, προκειμένου να την πείσει να συμμαχήσουν εναντίον της Αρετής, όσο η Αννέζα ζητάει από τον Οδυσσέα να κάνει μια προσπάθεια να τα βρει με τη μητέρα του.
Ο Πετράκης επισκέπτεται τον παππού του στο εργοστάσιο, ενώ η Μαρίκα προσπαθεί να λογικέψει τον Σάββα, για να επιστρέψει στην οικογένεια του. Κι ενώ στην εταιρεία προκύπτουν διάφορα θέματα, ο Οδυσσέας παίρνει την Αρετή και φεύγουν από όλα και όλους.
Επεισόδιο 26 (Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου)
Ο Οδυσσέας και η Αρετή ζουν στιγμές ευτυχίας στο εξοχικό, όμως μια συνέντευξη της Αρετής πυροδοτεί θύελλα αντιδράσεων. Η Κατερίνη εξοργίζεται με τις δηλώσεις και τις φωτογραφίες, πιέζοντας ασφυκτικά τον Οδυσσέα, ενώ η Αρετή πανικοβάλλεται, προσπαθώντας να δώσει εξηγήσεις.
Ο Σάββας συναντά κρυφά τις κόρες του, ενώ η Άσπα μαθαίνει το όνομα της γυναίκας που της «έκλεψε» τον άντρα και αποφασίζει να την αντιμετωπίσει κατά μέτωπο.
Ο Άλκης κινείται στο δικό του παιχνίδι, ενώ ο Νταγιάννος μετρά ψύχραιμα κινήσεις και αποφάσεις. Ο Σταύρος εκμυστηρεύεται στον Πάρη, πως είναι ακόμα ερωτευμένος με την Αρετή, ενώ η Ελένη προβληματίζεται με τη συμπεριφορά του απέναντί της.
Και η Μιρέλλα κάνει το πρώτο της λάθος - ένα λάθος που φέρνει τον Οδυσσέα και την Αρετή σε ρήξη. Κι ενώ όλα μοιάζουν έτοιμα να εκραγούν… η πραγματική απειλή φαίνεται να έρχεται, από εκεί που δεν την περιμένουν.