Σημαντικά προβλήματα στις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω POS καταγράφονται από χθες σε ολόκληρη τη χώρα, εξαιτίας υπερφόρτωσης του δικτύου.

Η αυξημένη κίνηση στις συναλλαγές, σε συνδυασμό με τεχνικούς περιορισμούς των συστημάτων, έχει οδηγήσει σε καθυστερήσεις, αποτυχημένες χρεώσεις και επαναλαμβανόμενες συναλλαγές, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις. Το πρόβλημα σήμερα Σάββατο έχει επιδεινωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πολλές περιπτώσεις οι πληρωμές με κάρτα εμφανίζονται ως μη ολοκληρωμένες στα POS, ενώ οι πελάτες βλέπουν ασαφή μηνύματα ή καθυστερημένη επιβεβαίωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί καταναλωτές να αναγκάζονται να επαναλαμβάνουν τη συναλλαγή, με τον φόβο της διπλής χρέωσης να είναι έντονος. Αντίστοιχα, επαγγελματίες και καταστηματάρχες δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να διαπιστώσουν αν μια πληρωμή έχει τελικά καταγραφεί, γεγονός που επιβραδύνει την εξυπηρέτηση και δημιουργεί εντάσεις στα σημεία πώλησης.

Το πρόβλημα εμφανίζεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο, καθώς η εμπορική κίνηση έχει κορυφωθεί λόγο των χριστουγεννιάτικων εορτών. Η μαζική στροφή των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές πληρωμές, σε συνδυασμό με τον αυξημένο όγκο αγορών, επιβαρύνει περαιτέρω τα δίκτυα συναλλαγών, καθιστώντας την κατάσταση πιο σύνθετη.

Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι γίνονται προσπάθειες για την ομαλοποίηση της λειτουργίας των συστημάτων, ωστόσο παραμένει άγνωστο πώς και πότε θα επιλυθεί πλήρως το ζήτημα, ειδικά με την κορύφωση της εορταστικής περιόδου να πλησιάζει.

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τις κινήσεις των λογαριασμών τους και να αποφεύγουν την άμεση επανάληψη μιας συναλλαγής αν δεν υπάρχει σαφής ένδειξη αποτυχίας. Σε περίπτωση διπλής χρέωσης, συνιστάται επικοινωνία με την τράπεζα ή τον πάροχο πληρωμών.