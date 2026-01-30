«ICE out» το κεντρικό σύνθημα των διαδηλωτών.

«Είμαστε όλοι άνθρωποι. Είμαστε όλοι πολίτες σε αυτή τη χώρα και πρέπει να αγωνιστούμε». Αυτό τονίζουν οι διαδηλωτές στη Μινεάπολη, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις δολοφονίες της ICE.

Ήδη χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν στους κεντρικούς δρόμους, ενώ και ο Μπρους Σπρίνγκστιν βρέθηκε στο πλευρό τους. Μάλιστα ερμήνευσε και το νέο του τραγούδι για τον κόσμο που αγωνίζεται.

Αμέσως μετά το τέλος του τραγουδιού ο κόσμος φώναζε «ICE STOP NOW»

Αυτό είναι το τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν «Streets Of Minneapolis».

{https://x.com/CollinRugg/status/2016978587270943145}

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος θα συνεχίσει να κυκλοφορεί τραγούδια μέχρι να σταματήσουν οι απελάσεις.

Ο σπουδαίος τραγουδιστής και θρύλος της ροκ ερμήνευσε και το «Power to the People» του Λένον, ενώ με τον Τομ Μορέλο τον πρώην κιθαρίστα των Rage Against the Machine, ενθάρρυναν τον κόσμο να συμμετάσχουν στις πανεθνικές διαμαρτυρίες κατά της ICE.

{https://x.com/ElectiroF/status/2017347202130317537}

Σύλληψη δημοσιογράφου CNN

Εν τω μεταξύ υπό κράτηση παραμένει ο πρώην πρώην παρουσιαστής του CNN. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του συνελήφθη σε σχέση με μια διαμαρτυρία κατά την οποία δεκάδες διαδηλωτές κατά του ICE εισέβαλαν σε μια εκκλησία στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, οδηγώντας σε έντονες αντιπαραθέσεις. Η ανεξάρτητη δημοσιογράφος Τζόρτζια Φορτ, η οποία βιντεοσκόπησε τη διαμαρτυρία, συνελήφθη επίσης.