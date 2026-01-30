Ομοσπονδιακές δυνάμεις βαριά οπλισμένες και μασκοφορεμένες σπέρνουν το χάος στις πόλεις μας, στα σχολεία μας, στα κοινοτικά μας κέντρα και τα σπίτια μας. Δεν έχουν καμία θέση εκεί», γράφει ο Ριντ Χόφμαν.

Ο συνιδρυτής του LinkedIn καταγγέλλει το «τραμπικό χάος» που έφεραν στο φως «τα τραγικά γεγονότα στην Μινεάπολη» καλώντας τους συναδέλφους του της Σίλικον Βάλεϊ να αντιδράσουν με άρθρο του που δημοσιεύεται στην San Francisco Standard.

«Και άλλοι από μας θα πρέπει να σταματήσουν να θεωρούν το τραμπικό χάος απλό πολιτικό θέατρο από το οποίο μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε. Είναι καιρός για εμάς όλους να κάνουμε και να πούμε περισσότερα», γράφει ο Ριντ Χόφμαν.

Από την επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ, «πάρα πολλά στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ έχουν αποστεί της ευθύνης τους να καταγγείλουν τις καταχρήσεις αυτής της κυβέρνησης» γράφει. «Τα τραγικά γεγονότα του Ιανουαρίου στην Μινεάπολη θα πρέπει να βάλουν τέλος στην στάση αυτή».

Η απουσία αντίδρασης σε αυτές τις «καταχρήσεις», «δεν είναι η σωστή στρατηγική», γράφει ο Ριντ Χόφμαν, γνωστός επικριτής του Τραμπ και χρηματοδότης της προεκλογικής εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις. «Δεν είναι ούτε ουδετερότητα. Είναι επιλογή».

Οχι μόνο δύο αμερικανοί πολίτες, η Ρενέ Γκουντ και ο Αλεξ Πρέτι, σκοτώθηκαν από την ομοσπονδιακή αστυνομία τον Ιανουάριο στην Μινεάπολη, αλλά «χιλιάδες άλλοι δέχθηκαν επιθέσεις και τρομοκρατήθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Οποιοι και αν είναι οι υποψήφιοι που υποστηρίξατε στο παρελθόν ή ακόμη όπως (πολλοί φίλοι μου στην Σίλικον Βάλεϊ) δεν ασχολείστε γενικά με την πολιτική, είναι βέβαιο ότι αυτό δεν θα το θέλατε», δηλώνει ο συνιδρυτής του LinkedIn και επενδυτής στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Στη μεγάλη μας πλειονότητα αποδοκιμάζουμε την επιδεικτική αγριότητα του καθεστώτος Τραμπ... Ομοσπονδιακές δυνάμεις βαριά οπλισμένες και μασκοφορεμένες σπέρνουν το χάος στις πόλεις μας, στα σχολεία μας, στα κοινοτικά μας κέντρα και τα σπίτια μας. Δεν έχουν καμία θέση εκεί».

Ο Ριντ Χόφμαν εκφράζει ικανοποίηση για το ότι άκουσε τους ηγέτες της Σίλικον Βάλεϊ «να παίρνουν τον λόγο για να καταδικάσουν τις δολοφονίες της Μινεάπολης και τις πολιτικές επιλογές που οδήγησαν σε αυτές (...) Είναι μια καλή αρχή και η Αμερική έχει σήμερα ανάγκη από πολύ περισσότερα».

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ