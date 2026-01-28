Η αμερικανική κυβέρνηση εξαναγκάζεται να αλλάξει θεαματικά τόνο στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι - με τον Στίβεν Μίλερ, ακραίο πλην όμως με μεγάλη επιρροή στενό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, να αναφέρει την Τρίτη πως ο θάνατος διαδηλωτή στη Μινεάπολη «μπορεί να οφειλόταν σε παραβίαση του πρωτοκόλλου» από πλευράς των ομοσπονδιακών πρακτόρων που τον πυροβόλησαν.

Δύο ήταν οι πράκτορες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια της θανατηφόρας συμπλοκής με τον νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, σύμφωνα με κυβερνητική έκθεση που εστάλη στο Κογκρέσο και περιήλθε στην κατοχή του CBS News.

Η έκθεση κοινοποιήθηκε σε αξιωματούχους του Κογκρέσου την Τρίτη από την CBP, η οποία ανέφερε ότι βασίστηκε σε «προκαταρκτική αξιολόγηση» δικού της γραφείου. Παρέχει την πληρέστερη μέχρι στιγμής επίσημη καταγραφή της δολοφονίας του Πρέτι, η οποία έχει προκαλέσει εκτεταμένη κατακραυγή από μέλη και των δύο κομμάτων - και ξεκαθαρίζει ότι ο Πρέτι επιχείρησε να πιάσει το όπλο του.

Σύμφωνα με την έκθεση, πράκτορες της CBP πραγματοποιούσαν επιχείρηση στη Μινεάπολη το πρωί του Σαββάτου, όταν ένας αξιωματικός «ήρθε αντιμέτωπος με δύο γυναίκες πολίτες που σφύριζαν με σφυρίχτρες». Ο αξιωματικός διέταξε τις γυναίκες να «απομακρυνθούν από το οδόστρωμα», ανέφερε η έκθεση. Τότε ήταν που οι πράκτορες της CBP συνάντησαν για πρώτη φορά τον Πρέτι.

«Ο [αξιωματικός της CBP] τις απώθησε και τις δύο και μία από τις γυναίκες έτρεξε προς έναν άνδρα, που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ο 37χρονος Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, πολίτης των ΗΠΑ», αναφέρει η έκθεση. «Ο [αξιωματικός της CBP] επιχείρησε να μετακινήσει τη γυναίκα και τον Πρέτι εκτός του οδοστρώματος. Η γυναίκα και ο Πρέτι δεν μετακινήθηκαν. Ο [αξιωματικός της CBP] χρησιμοποίησε σπρέι ελαϊκής ρητίνης καψαϊκίνης (OC) προς τον Πρέτι και τη γυναίκα».

Στη συνέχεια, πράκτορες της CBP «επιχείρησαν να θέσουν τον Πρέτι υπό κράτηση», σύμφωνα με την έκθεση.

«Ο Πρέτι αντιστάθηκε στις προσπάθειες του προσωπικού της CBP και ακολούθησε πάλη. Κατά τη διάρκεια της πάλης, ένας πράκτορας της Συνοριακής Περιπολίας φώναξε επανειλημμένα: "Έχει όπλο!"», αναφέρει η έκθεση.

«Περίπου πέντε δευτερόλεπτα αργότερα, ένας [πράκτορας της Συνοριοφυλακής] πυροβόλησε με το υπηρεσιακό Glock 19 της CBP και ένας [αξιωματικός της CBP] πυροβόλησε επίσης με το υπηρεσιακό Glock 47 της CBP εναντίον του Πρέτι. Μετά τους πυροβολισμούς, ένας πράκτορας της Συνοριοφυλακής δήλωσε ότι είχε στην κατοχή του το πυροβόλο όπλο του Πρέτι», πρόσθεσε η CBP. «Στη συνέχεια, ο πράκτορας άδειασε και ασφάλισε το πυροβόλο όπλο του Πρέτι στο όχημά του».

{https://www.facebook.com/CBSEveningNews/videos/1817816868928000/}

Οι νέες πληροφορίες που παρείχε η CBP διαφέρουν από τις αρχικές αναφορές του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), το οποίο ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Σάββατο ότι ένας πράκτορας της Συνοριοφυλακής είχε «πυροβολήσει σε καθεστώς άμυνας».

Στην ίδια ανακοίνωση, το DHS είχε υποστηρίξει ότι ο Πρέτι «πλησίασε» τους πράκτορες της CBP με ένα ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο 9 χιλιοστών. Η έκθεση της CBP προς το Κογκρέσο δεν διατυπώνει καμία αναφορά ότι ο Πρέτι προσπάθησε να πιάσει το όπλο του.

Τις ώρες που ακολούθησαν τον πυροβολισμό, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ισχυρίστηκε ότι ο Πρέτι πλησίασε τους ομοσπονδιακούς πράκτορες με όπλο - σε αυτό που περιέγραψε ως προσπάθεια να σκοτώσει αξιωματικούς, ενώ ο διοικητής της Συνοριοφυλακής Γκρεγκ Μποβίνο κατηγόρησε τον Πρέτι ότι επιχείρησε να «σφαγιάσει τις δυνάμεις επιβολής του νόμου» - ισχυρισμοί που δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση του Γραφείου Επαγγελματικής Ευθύνης της CBP.

Η κυβέρνηση έχει δεχτεί έντονη κριτική για τον τρόπο διαχείρισης της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι - του δεύτερου θανατηφόρου πυροβολισμού από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη αυτόν τον μήνα - καθώς βίντεο του περιστατικού φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς αξιωματούχων ότι ο Πρέτι πλησίασε τις δυνάμεις επιβολής του νόμου με το όπλο του.

Η έκθεση δεν αναφέρει ότι το όπλο του Πρέτι εκπυρσοκρότησε κατά λάθος, μια θεωρία που κυκλοφόρησε μετά τον πυροβολισμό. Ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε σε άρθρο της Wall Street Journal ότι ο Πρέτι έφερε ένα «επικίνδυνο και απρόβλεπτο όπλο» που «εκπυρσοκροτεί όταν οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν».

Η έκθεση αποκάλυψε επίσης ότι προσωπικό της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων αφαίρεσε και αποθήκευσε το πυροβόλο όπλο του Πρέτι σε κυβερνητικό όχημα, μια απόφαση που πλέον εγείρει ευρύτερες ανησυχίες σχετικά με την ακεραιότητα της έρευνας.

Σύμφωνα με έκθεση της CBP που εστάλη σε αξιωματούχους του Κογκρέσου, ένας πράκτορας της Συνοριοφυλακής ανέφερε ότι πήρε στην κατοχή του το όπλο του Πρέτι αμέσως μετά τον πυροβολισμό και αργότερα το άδειασε και το ασφάλισε μέσα σε όχημα.

Το CBS News είχε προηγουμένως αναφέρει ότι οι ομοσπονδιακοί ερευνητές δεν ακολούθησαν το πρωτόκολλο φύλαξης για το πιστόλι του Πρέτι, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι το όπλο τοποθετήθηκε στο κάθισμα ενός οχήματος αντί να σφραγιστεί σε πλαστική σακούλα αποδεικτικών στοιχείων που φέρει τυπικές πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως ημερομηνία, περιγραφή αντικειμένου και όνομα χειριστή.

Η έκθεση προς το Κογκρέσο επιβεβαίωσε ότι πως όργανο της ICE διερευνά τώρα τον πυροβολισμό, μια κίνηση που νυν και πρώην αξιωματούχοι της υπηρεσίας χαρακτήρισαν ως ιδιαίτερα ασυνήθιστη για ένα γραφείο που ιστορικά δεν έχει ερευνήσει περιστατικά χρήσης βίας. Η έκθεση ανέφερε ότι το Γραφείο Επαγγελματικής Ευθύνης της CBP εξετάζει επίσης εσωτερικά το περιστατικό και ότι έχει ενημερωθεί ο Γενικός Επιθεωρητής του DHS.