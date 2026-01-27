Τι θα αλλάξει στη Μινεάπολη μετά την «αλλαγή φρουράς» που αποφάσισε η αμερικανική κυβέρνηση; Καταλύτης μελλοντικών εξελίξεων ο αμφιλεγόμενος Τόμας Χόμαν.

Έπειτα από δύο δολοφονίες Αμερικανών πολιτών μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει τον Γκρεγκ Μποβίνο και στέλνει στην Μινεάπολη τον «τσάρο των συνόρων».

Κάποιοι βιάστηκαν να μιλήσουν για «υποχώρηση» του Λευκού Οίκου, αφού ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ επιβεβαίωσε «μια σαφή αλλαγή τόνου» κατά τη διάρκεια της τελευταίας τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον πρόεδρo τη Δευτέρα.

Πέραν της αλλαγής φρουράς, καμία άλλη απόφαση δεν πρέπει να θεωρείται ειλημμένη για τη Μινεσότα: Ο Τραμπ είπε πως θα εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των πρακτόρων της ICE. Όπως θα εξετάσει και το αν θα επιτρέψει στο Γραφείο Ποινικών Ερευνών της Μινεσότα να διεξαγάγει ανεξάρτητη έρευνα για τους θανάτου της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι.

Η απόφαση να σταλεί ο Τόμας Χόμαν στη Μινεσότα έγινε δεκτή με κάποια ανακούφιση από Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες και αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς ο 64χρονος έχει δεκαετίες εμπειρίας στην επιβολή του νόμου, ξεκινώντας την καριέρα του ως αστυνομικός στη Νέα Υόρκη πριν γίνει συνοριοφύλακας στην Καλιφόρνια το 1984.

Ο Χόμαν ηγήθηκε της ICE κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα, ενώ ως αναπληρωτής διευθυντής της ICE κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, υπήρξε ένθερμος υπερασπιστής ορισμένων από τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικές μετανάστευσης της διοίκησης - συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού παιδιών και οικογενειών που διέσχιζαν τα σύνορα.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 ο «τσάρος των συνόρων» είχε δηλώσει ευθαρσώς ότι η υπηρεσία του θα χωρίζει τα παιδιά που διέσχιζαν τα νότια σύνορα στις ΗΠΑ χωρίς νόμιμη άδεια από τους γονείς τους ή άλλους ενήλικες, ώστε τα άτομα αυτά να μπορούν να διωχθούν ποινικά.

Ερωτηθείς το 2024 αν υπάρχει τρόπος να πραγματοποιηθούν απελάσεις χωρίς να επαναληφθεί η κρίση του 2018 με τον διαχωρισμό οικογενειών - μια κρίση που η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής χαρακτήρισε «κακοποίηση παιδιών με κρατική έγκριση», ο Χόμαν (και πάλι) δεν δίστασε. Δεν έδειξε καμία μεταμέλεια. Χαμογέλασε ειρωνικά. «Φυσικά και υπάρχει. Μπορούν να απελαθούν ολόκληρες οι οικογένειες».

Ο Χόμαν έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει «τη μεγαλύτερη επιχείρηση απελάσεων στην ιστορία της χώρας», ενώ είχε συχνά φλερτάρει με τον εκφοβισμό και την ωμή απειλή: «Αν βρίσκεστε σε αυτή τη χώρα παράνομα, θα πρέπει να νιώθετε άβολα. Θα πρέπει να κοιτάτε πίσω από τον ώμο σας».

Η αποστολή του Χόμαν στη Μινεσότα αναδεικνύει, σύμφωνα με τo CNN, τη συνεχιζόμενη εσωτερική διαμάχη εντός της διοίκησης σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της μεταναστευτικής ατζέντας του προέδρου.

Ενώ το στυλ επιβολής του Μποβίνο έχει υποστηριχθεί από την εξίσου ακραία υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ, ο Χόμαν έχει γενικά υιοθετήσει μια πιο αυστηρή προσέγγιση στην επιβολή της μετανάστευσης — θέλοντας να εστιάσει στην ασφάλεια του κοινού και στις απειλές για την εθνική ασφάλεια.

«Δεν πρόκειται να είναι μια μαζική σάρωση γειτονιών. Δεν πρόκειται να φτιάξουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Έχω διαβάσει τα πάντα. Είναι γελοίο», έλεγε το 2024 ο Χόμαν, ο οποίος ήταν επίσης συνεργάτης του Project 2025.

Παρά το γεγονός ότι ο Χόμαν έχει δημόσια ταχθεί υπέρ της διοίκησης Τραμπ, φέρεται να υπήρξε εσωτερική σύγκρουση μεταξύ των ομάδων που τον υποστηρίζουν και αυτών που υποστηρίζουν τη Νοέμ. Ο Χόμαν και η Νοέμ γενικά δεν έχουν μιλήσει μεταξύ τους τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε ότι ο Χόμαν θα είναι πλέον το «βασικό σημείο επαφής στη Μινεάπολη», ενώ ο Μποβίνο θα «συνεχίσει να ηγείται» της Συνοριοφυλακής σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα υποβάθμισε οποιαδήποτε εμφάνιση σύγκρουσης μεταξύ της Νοέμ και του Χόμαν.

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, επαίνεσε την απόφαση του Τραμπ να αναθέσει στον Χόμαν την εποπτεία των μεταναστευτικών επιχειρήσεων στη Μινεσότα, χαρακτηρίζοντάς την «θετική εξέλιξη» που θα μπορούσε να οδηγήσει «στη μείωση της έντασης και στην αποκατάσταση της τάξης στη Μινεσότα».

«Ξέρει τι κάνει», δήλωσε επίσης ένας Ρεπουμπλικάνος νομοθέτης στο CNN, υποστηρίζοντας πως ο Χόμαν κατανοεί το σύστημα και ξέρει πώς να διεξάγει επιχειρήσεις με τον «σωστό τρόπο». Σύμμαχοι και σύμβουλοι τον θεωρούν επίσης «ώριμο άτομο», σύμφωνα με μια πηγή.