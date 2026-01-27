«Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ήρθε η ώρα να δείξουμε στον κόσμο» αναφέρει ο Τζο Μπάιντεν.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν άσκησε δριμεία κριτική στις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ στη Μινεάπολις και ζήτησε «πλήρεις, δίκαιες και διαφανείς έρευνες» για τις δολοφονίες των Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, από πράκτορες της ICE.

«Αυτό που εκτυλίχθηκε στη Μινεάπολις τον περασμένο μήνα προδίδει τις πιο βασικές μας αξίες ως Αμερικανοί. Δεν είμαστε ένα έθνος που πυροβολεί τους πολίτες μας στον δρόμο. Δεν είμαστε ένα έθνος που επιτρέπει στους πολίτες μας να κακοποιούνται επειδή ασκούν τα συνταγματικά τους δικαιώματα. Δεν είμαστε ένα έθνος που καταπατά την 4η Τροπολογία και ανέχεται την τρομοκρατία των γειτόνων μας» έγραψε σε ανάρτησή του ο Μπάιντεν.

«Ο λαός της Μινεσότα έχει σταθεί σθεναρός - βοηθώντας τα μέλη της κοινότητας σε αδιανόητες συνθήκες, μιλώντας ενάντια στην αδικία όταν τη βλέπουν και θεωρώντας την κυβέρνησή μας υπόλογη στον λαό. Οι κάτοικοι της Μινεσότα έχουν υπενθυμίσει σε όλους τι σημαίνει να είσαι Αμερικανός και έχουν υποφέρει αρκετά στα χέρια αυτής της κυβέρνησης. Η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ειδικά όταν η δική μας κυβέρνηση στοχεύει Αμερικανούς πολίτες.

»Κανένας μεμονωμένος άνθρωπος δεν μπορεί να καταστρέψει αυτό που πρεσβεύει και στο οποίο πιστεύει η Αμερική, ούτε καν ένας Πρόεδρος, αν εμείς - όλη η Αμερική - σηκωθούμε και μιλήσουμε ανοιχτά. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ήρθε η ώρα να δείξουμε στον κόσμο. Το πιο σημαντικό, είναι η ώρα να δείξουμε τον εαυτό μας» προσθέτει ο Μπάιντεν.

Στην ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ καταλήγει λέγοντας πως «Τώρα, η δικαιοσύνη απαιτεί πλήρεις, δίκαιες και διαφανείς έρευνες για τους θανάτους των δύο Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους στην πόλη που αποκαλούσαν σπίτι τους. Η Τζιλ και εγώ στέλνουμε δύναμη στις οικογένειες και τις κοινότητες που αγαπούν τον Άλεξ Πρέτι και τη Ρενέ Γκουντ καθώς όλοι θρηνούμε τον παράλογο θάνατό τους».

{https://twitter.com/JoeBiden/status/2016177515845283911}