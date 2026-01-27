Εν μέσω σφοδρών επικρίσεων και έντονων διαδηλώσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρη απάντηση για τη δολοφονία Πρέτι.

«Διεξάγουμε έρευνα» ήταν η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για το αν θεωρεί ότι ο θάνατός του από πράκτορες της ICE στη Μινεσότα ήταν δικαιολογημένος.

Ατάραχος, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο και ρωτήθηκε για τον θανάσιμο πυροβολισμό του δεύτερου Αμερικανού πολίτη μέσα σε δύο εβδομάδες στη Μινεάπολις.

«Πιστεύετε ότι ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι ήταν δικαιολογημένος;» ρώτησε η δημοσιογράφος με τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει «Ξέρετε κάτι, διεξάγουμε μια μεγάλη έρευνα. Θέλω να δω την έρευνα. Θα την παρακολουθώ. Θέλω μια πολύ έντιμη και αξιοπρεπή έρευνα. Πρέπει να τη δω ο ίδιος», αποφεύγοντας να δώσει ξεκάθαρη απάντηση.

{https://twitter.com/sentdefender/status/2016231554444415301}

Μιλώντας ωστόσο το Fox News πριν από την ομιλία του στην Αϊόβα δήλωσε ότι οι δείκτες εγκληματικότητας είναι «καλοί» στη Μινεσότα επειδή οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις της ICE εκεί απομάκρυναν «σκληρούς εγκληματίες» από τους δρόμους. Επισήμανε ακόμα πως ο απεσταλμένος του στη Μινεάπολις, ο λεγόμενος «τσάρος των συνόρων» του Λευκού Οίκου, Τομ Χόμαν, βρίσκεται εκεί τώρα και συναντάται με τοπικούς αξιωματούχους. «Θα αποκλιμακώσουμε λίγο», είπε ο Τραμπ.

«Ατυχές περιστατικό» η δολοφονία Πρέτι

Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του έξω από τον Λευκό Οίκο, και φτάνοντας στην Άιόβα ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε άλλες απαντήσεις για τον θανάσιμο πυροβολισμό του Πρέτι από πράκτορες της ICE. Ερωτώμενος αν συμφωνεί με άλλους στην κυβέρνησή του ότι ο Άλεξ Πρέτι ήταν «εγχώριος τρομοκράτης» αρνήθηκε ότι έχει ακούσει αυτόν τον ισχυρισμό. «Δεν το έχω ακούσει αυτό», είπε και επανέλαβε «Δεν μου αρέσει που είχε όπλο».

Ωστόσο πρόσθεσε ότι παρά το όπλο, η δολοφονία του Πρέτι στη Μινεάπολις το Σάββατο ήταν ένα «πολύ ατυχές περιστατικό».

Σε δηλώσεις του στο Fox News, είπε ότι οι δύο πρόσφατες δολοφονίες στη Μινεάπολις από ομοσπονδιακούς πράκτορες - της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι - ήταν «τρομερές» και επαίνεσε τους γονείς της Γκουντ που τον υποστηρίζουν. Πρόσθεσε πως μπορεί η κόρη τους να είχε «ριζοσπαστικοποιηθεί». «Δεν μου αρέσει να το βλέπω αυτό», πρόσθεσε.

Όχι υποχώρηση, αλλαγή η αντικατάσταση Μποβίνο

Ο Τραμπ ρωτήθηκε και για την αντικατάσταση του Γκρέγκορι Μποβίνο στη Μινεσότα από τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν. «Δεν νομίζω ότι είναι υποχώρηση, είναι μια μικρή αλλαγή», είπε. «Ο Μποβίνο είναι πολύ καλός, αλλά είναι ένας αρκετά εξωστρεφής τύπος, και σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είναι καλό, ίσως δεν ήταν καλό εδώ» είπε ο Τραμο,.

Επαίνεσε τον Τομ Χόμαν ως «σπουδαίο», προσθέτοντας ότι «όσο σκληρός κι αν είναι», οι δήμαρχοι και οι κυβερνήτες τείνουν να τα πηγαίνουν καλά μαζί του ενώ πρόσθεσε πως ο «τσάρος» του Λευκού Οίκου μίλησε με τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, και τον δήμαρχο της Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι, και ότι και οι δύο θέλουν να δουν την κατάσταση να βελτιώνεται.

Ερωτηθείς αν εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στην υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, ο Τραμπ την επαίνεσε για το «κλείσιμο των συνόρων». «Τα σύνορα είναι μια τεράστια επιτυχία, ένα από τα πιο ασφαλή σύνορα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήμασταν περίγελος πριν από ενάμιση χρόνο, για ολόκληρο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος γελούσε μαζί μας] είπε αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο απομάκρυνσής της από την κυβέρνηση.

Ναι αλλά είχε όπλο...

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στην Wall Street Journal, επέκρινε τον Πρέτι επειδή είχε όπλο μαζί του στη διαδήλωση. «Δεν μου αρέσουν οι πυροβολισμοί. Δεν μου αρέσει», είπε ο Τραμπ, και πρόσθεσε πως «δεν μου αρέσει όταν κάποιος πηγαίνει σε μια διαμαρτυρία και έχει ένα πολύ δυνατό, γεμάτο όπλο με δύο γεμιστήρες με σφαίρες. Ούτε αυτό είναι καλό» είπε.

Τόνισε ότι η κυβέρνησή του «εξετάζει τα πάντα και θα εκφέρει γνώμη με αποφασιστικότητα» σχετικά με τον μοιραίο πυροβολισμό. Ωστόσο, επιτέθηκε μέσω των social media στην ηγεσία των Δημοκρατικών της Μινεσότα και αναφέρθηκε στον θανάσιμο πυροβολισμό ως «συγκάλυψη» για τις συνεχιζόμενες έρευνες για απάτη που διεξάγονται στην πολιτεία.

Υπονόησε επίσης ότι ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ της Μινεσότα και ο δήμαρχος της Μινεάπολις Τζέικομπ Φρέι «ανέστειλαν» την τοπική αστυνομία. «Σε πολλούς από αυτούς τους αστυνομικούς δεν επιτράπηκε να κάνουν τη δουλειά τους, η ICE έπρεπε να προστατευτεί», είπε. «Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν εξέγερση, με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους». Αλλά την επόμενη μέρα είπε ότι είχε πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία και με τους δυο τους.

{https://twitter.com/DHSgov/status/2013708065002934568}

Αναφερόμενος στη Ρενέ Γκουντ, την 37χρονη Αμερικανίδα που πυροβολήθηκε επίσης θανάσιμα από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολις στις 7 Ιανουαρίου, ο Τραμπ επέρριψε την ευθύνη ξανά στους Δημοκρατικούς, ισχυριζόμενος πως «δυστυχώς, δύο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα αυτού του χάους που έχουν προκαλέσει οι Δημοκρατικοί».

Ωστόσο, Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές και κυβερνήτες ενώνουν τις δυνάμεις τους με Δημοκρατικούς συναδέλφους τους και ζητούν πλήρη και επείγουσα έρευνα μετά και τη δεύτερη δολοφονία Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολις, από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE.

Ο Άλεξ Πρέτι, ένας 37χρονος νοσοκόμος, πυροβολήθηκε θανάσιμα το Σάββατο το πρωί όταν περικυκλώθηκε από πράκτορες της ICE εν μέσω συνεχιζόμενων διαμαρτυριών κατά της καταστολής της μετανάστευσης από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πόλη. Βίντεο από τις τελευταίες του στιγμές, δείχνουν πράκτορες της ICE να τον ψεκάζουν και να τον ακινητοποιούν στο έδαφος, Οι εικόνες έκτοτε έχουν γίνει viral.

Με πληροφορίες του FOX/TIME