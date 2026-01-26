«Η οπλοφορία δεν δικαιολογεί τη δολοφονία ενός Αμερικανού από ομοσπονδιακούς πράκτορες» λένε Ρεπουμπλικάνοι και ζητούν άμεση έρευνα από τη διοίκηση Τραμπ.

Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές και κυβερνήτες ενώνουν τις δυνάμεις τους με Δημοκρατικούς συναδέλφους τους και ζητούν πλήρη και επείγουσα έρευνα μετά και τη δεύτερη δολοφονία Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολις, από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE.

Ο Άλεξ Πρέτι, ένας 37χρονος νοσοκόμος, πυροβολήθηκε θανάσιμα το Σάββατο το πρωί όταν περικυκλώθηκε από πράκτορες της ICE εν μέσω συνεχιζόμενων διαμαρτυριών κατά της καταστολής της μετανάστευσης από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πόλη. Βίντεο από τις τελευταίες του στιγμές, δείχνουν πράκτορες της ICE να τον ψεκάζουν και να τον ακινητοποιούν στο έδαφος, Οι εικόνες έκτοτε έχουν γίνει viral.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι ο Πρέτι «πλησίασε αξιωματικούς της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ με ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών». Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολις, Μπράιαν Ο'Χάρα, δήλωσε στον Τύπο ότι εικάζεται ότι ο Πρέτι ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου με άδεια οπλοφορίας. Ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής αρχηγός του προσωπικού πολιτικής του Λευκού Οίκου και σύμβουλος εσωτερικής ασφάλειας, αναφέρθηκε στον Πρέτι ως «επίδοξο δολοφόνο». Στα βίντεο που κυκλοφορούν στο ίντερνετ, ο Πρέτι δεν φαίνεται να κρατά πιστόλι όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με τους πράκτορες της ICE.

Αντιδράσεις από τους Ρεπουμπλικανούς

Η γερουσιαστής από την Αλάσκα Lisa Murkowski τόνισε ότι η δολοφονία «θα πρέπει να εγείρει σοβαρά ερωτήματα εντός της Διοίκησης σχετικά με την επάρκεια της εκπαίδευσης στην επιβολή της μετανάστευσης και τις οδηγίες που δίνονται στους αξιωματικούς για την εκτέλεση της αποστολής τους». Αποστασιοποιούμενη από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και την εστίαση του Τραμπ στον Πρέτι ότι είχε όπλο, υποστήριξε πως «Η οπλοφορία δεν δικαιολογεί τη δολοφονία ενός Αμερικανού από ομοσπονδιακούς πράκτορες - ειδικά, όπως φαίνεται να δείχνει βίντεο, αφού το θύμα έχει αφοπλιστεί».

Προέτρεψε τις επιτροπές του Κογκρέσου «να διεξάγουν ακροάσεις και να κάνουν το εποπτικό τους έργο» και έκλεισε τη δήλωσή της προειδοποιώντας ότι «οι πράκτορες της ICE δεν έχουν λευκή επιταγή στην εκτέλεση των καθηκόντων τους».

Ο Γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι από τη Λουιζιάνα, ο οποίος υπηρετεί στην Επιτροπή Υποθέσεων Βετεράνων της Γερουσίας, χαρακτήρισε τα γεγονότα στη Μινεάπολις ως «απίστευτα ανησυχητικά» και είπε ότι «διακυβεύονται η αξιοπιστία της ICE και του DHS» μετά τους πυροβολισμούς. Πρέπει να υπάρξει μια πλήρης κοινή ομοσπονδιακή και πολιτειακή έρευνα» τόνισε.

Η Γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς από το Μέιν εξέδωσε δήλωση ζητώντας να διερευνηθεί η «τραγική» δολοφονία «ενδελεχώς και με διαφάνεια για να διαπιστωθεί εάν χρησιμοποιήθηκε υπερβολική βία σε μια κατάσταση που θα μπορούσε να είχε εκτονωθεί χωρίς βία». Πρόσθεσε ότι οι πυροβολισμοί «υπογραμμίζουν περαιτέρω τη σημασία του εξοπλισμού των ομοσπονδιακών αστυνομικών με εκπαίδευση και κάμερες σώματος για την ασφάλειά τους και την ασφάλεια του κοινού». Κάλεσε τους διαδηλωτές να «μην παρεμβαίνουν» στις επιχειρήσεις της ICE, υπενθυμίζοντας παράλληλα στους αξιωματικούς το «δικαίωμα του κοινού να διαμαρτύρεται και την εξαιρετικά φορτισμένη κατάσταση που αντιμετωπίζουν τώρα».

Παράλληλα, ο γερουσιαστής Τομ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα ζήτησε μια «ενδελεχή και αμερόληπτη» έρευνα για το περιστατικό και απέφυγε να επιρρίψει ευθύνες στην ηγεσία των Δημοκρατικών. Είπε ότι μια πλήρης έρευνα είναι το «βασικό πρότυπο που αναμένουν οι αρχές επιβολής του νόμου και ο αμερικανικός λαός μετά από οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση με εμπλοκή αξιωματικού» και ζήτησε διαφάνεια μεταξύ «ομοσπονδιακών, πολιτειακών και τοπικών αρχών επιβολής του νόμου».

«Οποιοσδήποτε αξιωματούχος της κυβέρνησης βιάζεται να κρίνει και προσπαθεί να κλείσει μια έρευνα πριν ξεκινήσει καν, κάνει μια απίστευτη κακή υπηρεσία στο έθνος και στην κληρονομιά του Προέδρου Τραμπ» δήλωσε χαρακτηριστικά. Ανάλογα είναι και τα σχόλια του γερουσιαστή Πιτ Ρίκετς από τη Νεμπράσκα. «Το έθνος βίωσε μια τρομακτική κατάσταση αυτό το Σαββατοκύριακο. Σημείωσε ότι η Αμερική πρέπει «να διατηρήσει τις βασικές της αξίες ως έθνος, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διαμαρτυρίας και συγκέντρωσης. Αναμένω μια διαφανή έρευνα για αυτό το περιστατικό», είπε.

Ο Βουλευτής Μάικλ ΜακΚόλ από το Τέξας δήλωσε πως είναι ανήσυχος «από τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στη Μινεάπολις» και είπε ότι είναι απαραίτητη μια «ενδελεχής έρευνα - τόσο για να φτάσουμε στο βάθος αυτών των περιστατικών όσο και για να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των Αμερικανών στο δικαστικό μας σύστημα. Ανυπομονώ να ακούσω από τους αξιωματούχους του DHS για το τι συνέβη εδώ και πώς μπορούμε να αποτρέψουμε περαιτέρω κλιμάκωση στο μέλλον». Προέτρεψε και τις δύο πλευρές να αποκλιμακώσουν την ένταση.

Για πραγματική τραγωδία έκανε λόγο ο κυβερνήτης της Οκλαχόμα. Ο Κέβιν Στιτ υποστήριξε ότι ο Τραμπ «λαμβάνει κακές συμβουλές» για τη μετανάστευση. «Στους Αμερικανούς δεν αρέσει αυτό που βλέπουν αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο CNN. «Ποιος είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή; Είναι να απελαθεί κάθε μη Αμερικανός πολίτης; Δεν νομίζω ότι αυτό θέλουν οι Αμερικανοί. Πρέπει να σταματήσουμε να πολιτικοποιούμε το θέμα».

Απαράδεκτη χαρακτήρισε την τελευταία δολοφονία ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Βερμπόντ, Φιλ Σκοτ. «Στην καλύτερη περίπτωση, αυτές οι ομοσπονδιακές επιχειρήσεις μετανάστευσης αποτελούν μια πλήρη αποτυχία συντονισμού των αποδεκτών πρακτικών δημόσιας ασφάλειας και επιβολής του νόμου, της εκπαίδευσης και της ηγεσίας. Στη χειρότερη περίπτωση, είναι ένας σκόπιμος ομοσπονδιακός εκφοβισμός και υποκίνηση Αμερικανών πολιτών που έχει ως αποτέλεσμα τη δολοφονία Αμερικανών. Και πάλι, φτάνει πια». Ο κυβερνήτης κάλεσε τον Τραμπ να «παύσει αυτές τις επιχειρήσεις, να αποκλιμακώσει την κατάσταση και να επαναφέρει την εστίαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στους πραγματικά εγκληματίες παράνομους μετανάστες».

Τραμπ: Οι δημοκρατικοί φταίνε για το χάος

Ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στην Wall Street Journal, επέκρινε τον Πρέτι επειδή είχε πιστόλι μαζί του στη διαδήλωση. «Δεν μου αρέσουν οι πυροβολισμοί. Δεν μου αρέσει», είπε ο Τραμπ, και πρόσθεσε πως «Αλλά δεν μου αρέσει όταν κάποιος πηγαίνει σε μια διαμαρτυρία και έχει ένα πολύ ισχυρό, γεμάτο όπλο με δύο γεμιστήρες με σφαίρες. Ούτε αυτό είναι καλό» είπε.

Τόνισε ότι η κυβέρνησή του «εξετάζει τα πάντα και θα εκφέρει γνώμη με αποφασιστικότητα» σχετικά με τον μοιραίο πυροβολισμό. Το πρωί της Δευτέρας, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι στέλνει τον τσάρο των συνόρων Τομ Χόμαν στη Μινεσότα. «Ο Τομ είναι σκληρός αλλά δίκαιος και θα μου δίνει αναφορά απευθείας», είπε.

Ο Τραμπ επιτέθηκε μέσω των social media στην ηγεσία των Δημοκρατικών της Μινεσότα και αναφέρθηκε στον θανάσιμο πυροβολισμό ως «συγκάλυψη» για τις συνεχιζόμενες έρευνες για απάτη που διεξάγονται στην πολιτεία.

Υπονόησε επίσης ότι ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ της Μινεσότα και ο δήμαρχος της Μινεάπολις Τζέικομπ Φρέι «ανέστειλαν» την τοπική αστυνομία. «Σε πολλούς από αυτούς τους αστυνομικούς δεν επιτράπηκε να κάνουν τη δουλειά τους, η ICE έπρεπε να προστατευτεί», είπε. «Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν εξέγερση, με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους».

{https://twitter.com/DHSgov/status/2013708065002934568}

Αναφερόμενος στη Ρενέ Γκουντ, την 37χρονη Αμερικανίδα που πυροβολήθηκε επίσης θανάσιμα από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολις στις 7 Ιανουαρίου, ο Τραμπ επέρριψε την ευθύνη ξανά στους Δημοκρατικούς, ισχυριζόμενος πως «δυστυχώς, δύο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα αυτού του χάους που έχουν προκαλέσει οι Δημοκρατικοί».

Ο Γουόλζ δήλωσε ότι η Αμερική βρίσκεται σε ένα «σημείο καμπής» μετά τη δολοφονία Πρέτι και ζήτησε από τους Αμερικανούς να «αφήσουν στην άκρη την πολιτική πλευρά του ζητήματος και να επικεντρωθούν στην ανθρωπιά». Ο πρώην υποψήφιος για την αντιπροεδρία επανέλαβε επίσης το αίτημά του προς τον Τραμπ να «αποσύρει τους 3.000 ανεκπαίδευτους πράκτορές του από τη Μινεσότα πριν σκοτώσουν κι άλλον Αμερικανό στο δρόμο».

Παράλlηλα, οι Δημοκρατικοί δήλωσαν πρόθυμοι να επιβάλουν μερικό κλείσιμο της κυβέρνησης, καθώς ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ, είπε ότι το κόμμα του θα αντιταχθεί σε ένα νομοσχέδιο χρηματοδότησης που θα διαθέσει πάνω από 64,4 δισ. δολάρια στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), συμπεριλαμβανομένων περίπου 10 δισ. δολαρίων για την ICE.

Παρά τα σχόλια του Τραμπ και των κατηγοριών του προς τους Δημοκρατικούς για το «χάος» στη Μινεάπολις, ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός γερουσιαστών εντός του κόμματός του έχει απομακρυνθεί από τη ρητορική του. Αντ' αυτού, ζητούν μια «διαφανή» έρευνα για την τελευταία δολοφονία στη Μινεάπολη και μια αυστηρή εξέταση των τακτικών που χρησιμοποιούν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες.

Με πληροφορίες του TIME