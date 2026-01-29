Οι κάτοικοι της Μινεάπολης καταγγέλλουν πως, παρά την προεδρική υπόσχεση για «αποκλιμάκωση», τίποτα δεν έχει αλλάξει». Απεναντίας, «κόσμος συνεχίζει να απαγάγεται στον δρόμο» από αστυνομικούς.

Νέα αλλαγή του τόνου της αμερικανικής κυβέρνησης καταγράφει το AFP: Αφού έπαιξε το χαρτί του κατευνασμού τις τελευταίες ημέρες, μπροστά στο κύμα οργής για τις δολοφονίες δυο Αμερικανών από πυρά ομοσπονδιακών αστυνομικών στη Μινεάπολη, ο Τραμπ σκλήρυνε ξανά τη ρητορική του χθες.

Η αστυνομία συνόρων ανακοίνωσε πως έθεσε σε διαθεσιμότητα από το Σάββατο δυο πράκτορες που ενέχονται στον θάνατο του Άλεξ Πρέτι - που έγινε στόχος τουλάχιστον 10 πυροβολισμών ενώ ήταν πεσμένος κάτω. Πρόκειται για την «προβλεπόμενη» διαδικασία, διαβεβαίωσε εκπρόσωπός της μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού υποσχέθηκε «μικρή αποκλιμάκωση» και απόσυρση κάποιων από τους μασκοφορεμένους αστυνομικούς που οργώνουν τη Μινεάπολη, επέστρεψε στην εμπρηστική ρητορική του, καταφερόμενος εναντίον του δημοκρατικού δημάρχου Τζέικομπ Φρέι, επειδή δήλωσε πως «δεν εφαρμόζεται και δεν θα εφαρμοστεί η ομοσπονδιακή νομοθεσία για τη μετανάστευση» στην πόλη του.

«Μπορεί κανείς (...) να του εξηγήσει ότι αυτή η δήλωση αποτελεί πολύ σοβαρή παραβίαση του νόμου κι ότι παίζει με τη φωτιά!» πέταξε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας τις τρεις τελευταίες λέξεις με κεφαλαία, όπως συνηθίζει για έμφαση.

«Αναμένουμε περισσότερες συλλήψεις»

Ακόμη μια ένδειξη ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει πρόθεση να χαλαρώσει τον κλοιό στη μεγαλούπολη στη Μινεσότα: η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι ανέφερε μέσω X ότι συνελήφθησαν δεκαέξι φερόμενοι ως «ταραχοποιοί», διότι τους βαραίνουν υποψίες πως «επιτέθηκαν σε ομοσπονδιακούς πράκτορες».

Και «αναμένουμε περισσότερες συλλήψεις», διεμήνυσε.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση «ενόχλησε βαθιά» τη δικάστρια Ντούλσε Φόστερ, ενώπιον της οποίας οδηγήθηκαν οι 16 συλληφθέντες: χρειάστηκε να υπενθυμίσει στην υπουργό το τεκμήριο της αθωότητας.

Στο πεδίο, η ανησυχία για τις αστυνομικές εφόδους συνέχιζε να κινητοποιεί πολίτες, που γυρίζουν ασταμάτητα στους δρόμους για να εντοπίσουν και να ειδοποιήσουν σχετικά με την παρουσία ομοσπονδιακών αστυνομικών.

«Έχω την εντύπωση ότι τα εγκλήματα που διαπράττονται εναντίον των κατοίκων της Μινεάπολης έφθασαν σε τέτοιο επίπεδο που δεν θα είμαστε ποτέ ξανά οι ίδιοι», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντίλαν Άλβερσον, ιδιοκτήτης καφέ-εστιατορίου που μοιράζει δωρεάν γεύματα στους πιο στερημένους.

Ο πρόεδρος της συνόδου αμερικανών επισκόπων Πολ Κόκλι από την πλευρά του κατήγγειλε την ατμόσφαιρα «φόβου και πόλωσης» που δημιουργείται «όταν περιφρονείται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Σημειώνεται πως προχθές Τρίτη η δημοκρατική βουλεύτρια Ίλχαν Όμαρ, που εκπροσωπεί τη Μινεσότα στην ομοσπονδιακή Βουλή των Αντιπροσώπων, δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια ομιλίας της.

Λευκός άνδρας που κράταγε σύριγγα ψέκασε προς την κατεύθυνσή της μικρή ποσότητα άγνωστου υγρού, προτού φύλακας τον ρίξει στο έδαφος. Το FBI διενεργεί έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πηγή του CNN στην αστυνομία, η σύριγγα πιθανόν περιείχε μηλόξιδο.

Νέα διεύθυνση για την καταπολέμηση της απάτης - σε Μινεσότα και Καλιφόρνια

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να λέει πως οι επιχειρήσεις στη Μινεσότα είχαν έναυσμα μεγάλο σκάνδαλο απάτης στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων στο οποίο ενέχονται κατ’ αυτήν μέλη της κοινότητας των σομαλών μεταναστών.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε εξάλλου χθες βράδυ τη δημιουργία νέας διεύθυνσης, αρμόδιας για την καταπολέμηση της «απάτης», στο υπουργείο Δικαιοσύνης, για να «σταματήσει τους απατεώνες που κλέβουν τον αμερικανικό λαό», αναφέροντας ως παραδείγματα δυο πολιτείες: τη Μινεσότα και την Καλιφόρνια.

«Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες» που είναι αρμόδιοι με την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης «τρομοκρατούν γείτονές μας, συλλαμβάνουν μέλη φυλετικών μειονοτήτων και συμπεριφέρονται με σκαιότητα στους κατοίκους της Μινεσότας, εν ονόματι της δημόσιας ασφάλειας», αντέτεινε η βουλεύτρια Όμαρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Τα μέλη της [σομαλικής] κοινότητας φοβούνται να βγουν έξω, εξαιτίας της κατοχής της πόλης μας από την ICE», πρόσθεσε η πολιτικός.

Παρά την προεδρική υπόσχεση για «αποκλιμάκωση», δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη «ότι άλλαξε κάτι», απεναντίας, «κόσμος συνεχίζει να απαγάγεται στον δρόμο» από αστυνομικούς, είπε στο AFP η Τζένιφερ Άρνολντ, που έχει δημιουργήσει δίκτυο αλληλοβοήθειας στη Μινεάπολη ώστε τα παιδιά μεταναστών να πηγαίνουν σχολείο.