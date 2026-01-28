Οι Δημοκρατικοί θα κινήσουν διαδικασία καθαίρεσης από το αξίωμα εάν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν την αποπέμψει.

Δημοκρατικοί και τουλάχιστον δύο Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ζήτησαν την Τρίτη την απομάκρυνση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, λέγοντας ότι απαιτούνται δραστικές αλλαγές μετά τη δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών από πράκτορες της ICE, σε διαδηλώσεις στη Μινεάπολη κατά των αντιμεταναστευτικών εφόδων στη Μινεσότα.

Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα κινήσουν διαδικασία καθαίρεσης από το αξίωμα (impeachment) εάν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δεν την αποπέμψει.

Οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές Τομ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα και Λίζα Μαρκόφσκι από την Αλάσκα είπαν ότι η Νόεμ πρέπει να απομακρυνθεί. «Πρέπει να χάσει τη δουλειά της», δήλωσε ο Τίλις στους δημοσιογράφους.

Οι υπηρεσίες της κ. Νόεμ χαρακτήρισαν τα θύματα, 37χρονο νοσοκόμο και συνομήλική του μητέρα, «επιτιθέμενους», παρά τα βίντεο, από πολλαπλές γωνίες, που αντικρούουν την εκδοχή τους.

{https://x.com/OC_Scanner/status/2015143737387794473?s=20}

Ο Τραμπ επέλεξε να παίξει το χαρτί της αποκλιμάκωσης, ενώ οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να στηρίξουν τη χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, η οποία λήγει το Σάββατο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα αποπέμψει τη Νόεμ. «Νομίζω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά», είπε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Η προσπάθεια των Δημοκρατικών να κινήσουν διαδικασία καθαίρεσης αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες στο Κογκρέσο, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς. Αρκετοί Ρεπουμπλικανοί έχουν δηλώσει ότι προβληματίζονται από τα περιστατικά των πυροβολισμών, ωστόσο μέχρι στιγμής λίγοι έχουν μιλήσει δημόσια για απομάκρυνση της Νόεμ.

Μια πρόταση καθαίρεσης, που έχει κατατεθεί από τη Δημοκρατική βουλευτή Ρόμπιν Κέλι από το Ιλινόις, κατηγορεί τη Νόεμ για παρεμπόδιση του Κογκρέσου, παραβίαση της δημόσιας εμπιστοσύνης και χρήση της θέσης της για προσωπικό όφελος. Η πρόταση έχει πλέον 162 υπογραφές.

Για την καθαίρεση απαιτείται πλειοψηφία στη Βουλή, ενώ για την καταδίκη απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία.

Οι Ρεπουμπλικανοί κατέχουν πλειοψηφία 218-213 στη Βουλή. Στη Γερουσία, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν πλειοψηφία 53-47.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε ότι οι νομοθέτες θα πρέπει να γράψουν νέους νόμους αν δεν τους αρέσει αυτό που κάνει το υπουργείο.

«Ήρθε η ώρα να επικεντρωθούν στην προστασία του αμερικανικού λαού και στο έργο που επιτελεί αυτό το υπουργείο κάθε μέρα υπό την ηγεσία της υπουργού Νόεμ», ανέφερε σε δήλωσή της.

Με πληροφορίες από Reuters