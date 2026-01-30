Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν στην επόμενη φάση του Champions League.

Μία γνώριμη αντίπαλο θα συναντήσω ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση του Champions League. Και αυτή δεν είναι άλλη από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, μία αντίπαλο που την κέρδισε προ λίγων εβδομάδων στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Ο Ολυμπιακός θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο παιχνίδι και φιλοξενούμενος, στο Λεβερκούζεν, στη μεγάλη ρεβάνς για τα playoffs του Champions League.

Οι οκτώ ομάδες που θα επικρατήσουν στα playoffs της νοκ άουτ φάσης θα βρεθούν στη φάση των “16”, η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. Σε περίπτωση πρόκρισης, οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν στους “16” την Άρσεναλ ή την Μπάγερν Μονάχου.

Οι αγώνες:

17-18 Φεβρουαρίου 2026: πρώτα ματς

24-25 Φεβρουαρίου 2026: ρεβάνς