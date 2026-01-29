Την επομένη της τεράστιας πρόκρισης του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League, οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ από την Ρίο Άβε.

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στα playoffs του Champions League με τον Αντρέ Λουίζ να παρακολουθεί το κατόρθωμα της νέας του ομάδας μέσα από την «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα».

Ο Ολυμπιακός με ανάρτησή του στο Χ έντυσε στα ερυθρόλευκα τον Βραζιλιάνο επιθετικό, ανακοινώνοντας την απόκτησή του από την πορτογαλική Ρίο Άβε.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ, Αντρέ Λουίς. Γεννημένος στις 23 Φεβρουαρίου 2002, προέρχεται από τη Rio Ave, με την οποία εφέτος πέτυχε επτά γκολ και μοίρασε έξι ασίστ σε 19 παιχνίδια στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Προηγούμενη ομάδα του στην Πορτογαλία ήταν η Estrela Amadora (41 συμμετοχές, έξι γκολ).

Ο Λουίς ξεκίνησε στο Rio de Janeiro από τα τμήματα υποδομής της América FC, από όπου μεταπήδησε σε αυτά της Flamengo. To 2021 έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Flamengo, πραγματοποιώντας συνολικά εννέα συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ.

Αντρέ, καλώς ήλθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!»

