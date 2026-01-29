Με τελικό αποτέλεσμα 1 – 2 υπέρ των «ερυθρόλευκων» έληξε ο αγώνας Άγιαξ – Ολυμπιακός.

Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε το MEGA το βράδυ της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου, με τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα Άγιαξ – Ολυμπιακός και την ιστορική πρόκριση των «ερυθρολεύκων» στα playoffs του UEFA Champions League.

Η σπουδαία αναμέτρηση, σε περιγραφή του Αντώνη Κατσαρού, χάρισε στο MEGA την πρώτη θέση, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις με ποσοστό 28,2% στο σύνολο του κοινού και 27% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Ισχυρή ήταν η ανταπόκριση σε επιμέρους ανδρικό κοινό, όπου η τηλεθέαση άγγιξε το 40%, επισφραγίζοντας την κυριαρχία του σταθμού στα κορυφαία αθλητικά ραντεβού. Η κάλυψη της αναμέτρησης ξεπέρασε τους 1,8 εκατ. τηλεθεατές.

Οι φίλαθλοι παρέμειναν στο MEGA για το Post Game, όπου ο Παναγιώτης Περπερίδης και η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού προσέφεραν πλήρη ανάλυση και πλούσιο ρεπορτάζ για τη θρυλική πρόκριση. Η εκπομπή διατήρησε την πρωτιά σημειώνοντας 19,5% στο γενικό σύνολο και 17,8% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Το έμπειρο αθλητικό επιτελείο του MEGA μετέφερε με απόλυτη επιτυχία την ένταση και τον παλμό από το Άμστερνταμ, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια ολοκληρωμένη, αυθεντική και υψηλού επιπέδου ποδοσφαιρική εμπειρία.

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 13:00, ο Ολυμπιακός μαθαίνει τον αντίπαλο του στα playoffs της διοργάνωσης στην κλήρωση που θα μεταδώσει ζωντανά από τη Νιόν της Ελβετίας το MEGA News.