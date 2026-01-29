Σήμερα αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός τη Ρόμα στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (22:00, COSMOTE SPORT 3 HD, ANT1) τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι βρίσκονται στη 19η θέση με 11 βαθμούς, θα παραταχθούν με πολλές απουσίες, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ δεν υπολογίζει στους Ντέσερς, Καλάμπρια, Σφιντέρσκι, Πελίστρι, Τσιριβέγια και Τζούριτσιτς, ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και τα χειμερινά αποκτήματα.

Το «τριφύλλι» για τον αγώνα με τους «τζιαλορόσι» συμπλήρωσε μετά… βίας 20άδα, με τον Ισπανό να συμπεριλαμβάνει σε αυτήν 6 «μικρούς» απ’ τη List B.

Διαθέσιμος εξτρέμ είναι μόνο ο Ζαρουρί και μοναδικός καθαρός επιθετικός ο Πάντοβιτς.