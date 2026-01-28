Ο Ολυμπιακός πέρασε νικητής από το Άμστερνταμ και πήρε την πολυπόθητη πρόκριση στα play-offs του Uefa Champions League.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον Άγιαξ στην Johan Cryuff Arena, με τους «ερυθρόλευκους» να χρειάζονται μόνο τη νίκη για να βρεθούν την ενδιάμεση φάση του Champions League, κάτι που κατάφερε επικρατώντας με 1-2.

Το σκορ άνοιξε στο 52' ο Ζέλσον Μάρτινς, ύστερα από εκπληκτική συνεργασία των παικτών του Ολυμπιακού, οι οποίοι έπιασαν στον ύπνο την άμυνα των Ολλανδών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0itcxataht?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο 69ο λεπτό ο Άγιαξ ισσοφάρισε με πέναλντι του Ντόλμπεργκ, μετά από χέρι που καταλόγισε ο διαιτητής Φρανσουά Λετεξιέ στον Μουζακίτη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0jgs28qjt5?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δέκα λεπτά αργότερα, στο 79', ο Έσε μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και με κεφαλιά διαμόρφωσε το 1-2 για τον Ολυμπιακό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0jl4gy327l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Ολυμπιακός με τη νίκη του απέναντι στον Άγιαξ βρέθηκε στην 18η θέση και αναμένει να μάθει τους αντιπάλους του στα play-off του Champions League.

Οι εντεκάδες των ομάδων:

Άγιαξ (Φρεντ Γκριμ): Γιάρος, Γκάι, Σούταλο, Μπας, Βάϊνταλ, (66' Νας), Ρέγκερ, Στέιρ (69' Έντβαρσεν), Γκλούκχ (80΄ Μόκιο), Κλάασεν (69΄ Μπουνίντα), Γκοντς, Ντόλμπεργκ (80΄ Βέγκχορστ)

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Ρέτσος, Κοστίνια, Πιρόλα (28' Μπιανκόνε), Μουζακίτης (72' Σιπιόνι), Έσε, Ταρέμι, Μάρτινς (88΄ Ονιαμέτσε), Ροντινέι (88΄ Ποντένσε), Ελ Καμπί (72΄ Τσικίνιο)