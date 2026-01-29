Συνεχίζει το σερί νικών του στην Euroleague ο Ολυμπιακός.

Ο Ολμπιακός υποδέχθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πάτησε γκάζι στην τέταρτη περίοδο σταματώντας το επιθετικό μομέντουμ της Μπαρτσελόνα, η οποία είχε καταφέρει να μαζέψει σημαντικά τη διψήφια διαφορά των ερυθρόλευκων.

Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισε για ακόμη μια φορά ο εκπληκτικός Σάσα Βεζένκοφ με double-double (20pts - 11reb), ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 16 πόντους και 8 ριμάουντ. Από την μεριά της Μπαρτσελόνα πρώτος σκόρερ ήταν ο Κέβιν Πάντερ με 15 πόντους.

Ο Ολυμπιακός έφτασε τις πέντε σερί νίκες στην διοργάνωση με ρεκόρ 16-8 (ματς λιγότερο εξαιτίας της αναβολής με την Φενέρμπαχτσε) ισσοφαρίζοντας εκείνο της Μπαρτσελόνα.

Επόμενη αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στις 3/2, ο οποίος ταξιδεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να αντιμετωπίσει την Dubai BC.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 46-37, 53-51, 87-75.