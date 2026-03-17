Ο καρδιολόγος Sanjay Bhojraj, με μεγάλη εμπερεία στην αντιμετώπιση καρδιακών προσβολών αναφέρεται στα 7 πράγματα που δεν κάνει ποτέ μετά τις 7 το απόγευμα.

Μετά από 20 χρόνια θεραπείας καρδιακών παθήσεων, φραγμένων αρτηριών και μεταβολικής δυσλειτουργίας, άρχισα να παρατηρώ έναν λιγότερο συζητημένο παράγοντα που επηρεάζει την καρδιαγγειακή υγεία: τι συμβαίνει τις ώρες μετά το τέλος της εργάσιμης ημέρας.

Η καρδιοπάθεια αναπτύσσεται μέσα σε χρόνια μέσω επαναλαμβανόμενων σημάτων, όπως τα πρότυπα της αρτηριακής πίεσης, η φλεγμονή, η ρύθμιση της γλυκόζης και η ποιότητα του ύπνου. Πολλά από αυτά επηρεάζονται από τις καθημερινές βραδινές συνήθειες. Οι επιλογές τη νύχτα καθορίζουν αν το σώμα θα περάσει σε κατάσταση επιδιόρθωσης ή αν θα παραμείνει σε κατάσταση στρες.

Ακολουθούν επτά πράγματα που αποφεύγω συστηματικά μετά τις 7 μ.μ. ως καρδιολόγος.

1. Φαγητό αργά τη νύχτα

Η μεταβολική λειτουργία ακολουθεί τους κιρκαδικούς ρυθμούς. Το βράδυ η ευαισθησία στην ινσουλίνη μειώνεται και το σώμα γίνεται λιγότερο αποτελεσματικό στην επεξεργασία γλυκόζης και λιπών. Τα αργά γεύματα συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μετά το φαγητό, διαταραγμένο μεταβολισμό λιπιδίων και αυξημένα σήματα φλεγμονής.

Έρευνες σχετικά με τη διατροφή με χρονικό περιορισμό δείχνουν ότι το να τρώμε νωρίτερα βοηθά στη διατήρηση πιο υγιούς αρτηριακής πίεσης, καλύτερου ελέγχου γλυκόζης και βελτιωμένων δεικτών καρδιαγγειακού κινδύνου. Η πέψη τη νύχτα επίσης ανταγωνίζεται τις διαδικασίες επιδιόρθωσης του σώματος κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι οποίες είναι κρίσιμες για την υγεία των αγγείων.

2. Έντονος φωτισμός οροφής και δυνατά LED

Η έκθεση σε έντονο φως, ιδιαίτερα με υψηλή περιεκτικότητα σε μπλε φως μετά τη δύση του ήλιου, καταστέλλει την έκκριση μελατονίνης. Η μελατονίνη παίζει ρόλο στη ρύθμιση του ύπνου, στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και στην αντιοξειδωτική δραστηριότητα μέσα στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Μελέτες έχουν συνδέσει την έκθεση σε φως τη νύχτα με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και με διαταραχή των φυσιολογικών νυχτερινών προτύπων της αρτηριακής πίεσης.

Προτιμήστε ζεστούς λαμπτήρες και φωτιστικά στο επίπεδο των ματιών ώστε να μιμούνται το φως του ηλιοβασιλέματος. Προσωπικά χρησιμοποιώ ακόμη και κόκκινους λαμπτήρες στο μπάνιο όταν βουρτσίζω τα δόντια μου και ετοιμάζομαι για ύπνο.

3. Τηλεόραση με έντονο ή φορτισμένο περιεχόμενο

Το νευρικό σας σύστημα δεν ξέρει ότι είναι απλώς μια εκπομπή. Είτε πρόκειται για μια πολιτική συζήτηση, ένα ριάλιτι γεμάτο ένταση ή έναν κρίσιμο αγώνα playoff, το ψυχολογικό στρες ενεργοποιεί το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, αυξάνοντας τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση.

Δεκαετίες ερευνών δείχνουν ότι τόσο το οξύ όσο και το χρόνιο στρες συμβάλλουν στη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου — το πρώιμο στάδιο της καρδιαγγειακής νόσου. Σε άτομα με προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου, το έντονο συναισθηματικό στρες μπορεί ακόμη και να προκαλέσει πραγματικά καρδιακά επεισόδια.

Προσωπικά; Μου αρέσει μια καλή σειρά όσο και σε οποιονδήποτε άλλο. Απλώς δεν τη βλέπω το βράδυ. Κρατάω το δράμα των άλλων για το Σαββατοκύριακο, όταν το νευρικό μου σύστημα μπορεί να το αντέξει. Το να ανεβάζεις τις ορμόνες του στρες λίγο πριν τον ύπνο είναι σαν να πατάς τέρμα το γκάζι την ώρα που μπαίνεις στο γκαράζ.

4. Έντονη άσκηση

Η άσκηση είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για την καρδιά σας, αλλά η χρονική στιγμή έχει σημασία.

Η έντονη άσκηση αργά το βράδυ κρατά την κορτιζόλη αυξημένη και καθυστερεί τη μετάβαση από την κατάσταση «μάχης ή φυγής» στη φάση ξεκούρασης και αποκατάστασης. Αυτό μπορεί να καθυστερήσει τον ύπνο, να αυξήσει τον νυχτερινό καρδιακό ρυθμό και να μειώσει τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (έναν σημαντικό δείκτη καρδιαγγειακής ανθεκτικότητας).

Ναι, λίγη κίνηση είναι πάντα καλύτερη από καθόλου. Όμως προπονήσεις υψηλής έντασης στις 9 μ.μ., για παράδειγμα, συχνά επηρεάζουν αρνητικά την αποκατάσταση — εκεί δηλαδή που συμβαίνουν τα πραγματικά καρδιαγγειακά οφέλη. Η καρδιά χρειάζεται χρόνο για να επιβραδύνει, όχι ένα τελευταίο σπριντ πριν τα μεσάνυχτα.

5. Κατανάλωση αλκοόλ

Το αλκοόλ δίνει την αίσθηση χαλάρωσης. Φυσιολογικά όμως συμβαίνει το αντίθετο. Ακόμη και η μέτρια κατανάλωση το βράδυ διαταράσσει τη δομή του ύπνου, καταστέλλει τον ύπνο REM και παρεμβαίνει στην παραγωγή μελατονίνης.

Επίσης αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό σε κατάσταση ηρεμίας και μειώνει τη φυσιολογική νυχτερινή πτώση της αρτηριακής πίεσης — ένα μοτίβο που συνδέεται έντονα με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ο κακός ύπνος ενισχύει τη φλεγμονή και επιδεινώνει τη μεταβολική ρύθμιση, αυξάνοντας τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο για την καρδιά.

6. Συναισθηματικά φορτισμένες συζητήσεις

Ο θυμός και το συναισθηματικό στρες έχουν πραγματικές καρδιαγγειακές συνέπειες. Το οξύ στρες αυξάνει την κορτιζόλη, μειώνει τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού και μπορεί να προκαλέσει αρρυθμίες ή καρδιακά επεισόδια σε ευάλωτα άτομα.

Οι βραδινές διαφωνίες με τη σύζυγο δεν χαλάνε μόνο τη διάθεση· γεμίζουν το σώμα με ορμόνες στρες ακριβώς τη στιγμή που θα έπρεπε να χαλαρώνει. Κάποιες συζητήσεις είναι σημαντικές — αλλά δεν χρειάζεται να γίνουν όλες απόψε.

7. Χρήση οθονών χωρίς περιορισμούς

Τα κινητά, τα tablets και οι τηλεοράσεις εκπέμπουν μπλε φως που καθυστερεί την απελευθέρωση μελατονίνης και μετατοπίζει τον κιρκαδικό ρυθμό. Αυτό οδηγεί σε πιο αργή έναρξη ύπνου και χειρότερη ποιότητα ύπνου.

Η χρόνια διαταραχή του ύπνου συνδέεται ανεξάρτητα με υπέρταση, αντίσταση στην ινσουλίνη, φλεγμονή και αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η προστασία της σταθερότητας του ύπνου υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη λειτουργία της καρδιάς.

Φυσικά, πάντα συνιστώ να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας πριν κάνετε δραστικές αλλαγές στη ρουτίνα σας. Για μένα, μετά τις 7 μ.μ., ο κανόνας είναι απλός: μειώστε τη διαταραχή του κιρκαδικού ρυθμού και το στρες του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και αφήστε την καρδιά σας να ανακάμψει.

Ο Dr. Sanjay Bhojraj, MD, είναι πιστοποιημένος επεμβατικός καρδιολόγος και γιατρός λειτουργικής ιατρικής. Θεωρείται πρωτοπόρος στο σημείο όπου συναντώνται η εξατομικευμένη καρδιολογία και η ιατρική τρόπου ζωής. Είναι ιδρυτής του Well12, ενός προγράμματος ευεξίας που βοηθά ανθρώπους να αντιστρέψουν χρόνιες ασθένειες μέσω διατροφής, αναπνευστικών τεχνικών και γενετικών δεδομένων. Είναι επίσης εθνικός εκπαιδευτής στο Institute for Functional Medicine.

πηγή: CNBC